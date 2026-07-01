Selección argentina, EN VIVO: la jornada del miércoles 1 de julio en el Mundial 2026

La gran sorpresa del Mundial 2026: dónde juegan las figuras de Cabo Verde

FIFA

El Mundial 2026 tendrá en la segunda ronda un duelo con dos realidades completamente distintas. Por un lado, estará Argentina, con la obligación de avanzar para revalidar el título obtenido en Qatar 2022. Del otro aparecerá Cabo Verde, una de las grandes sorpresas de la fase de grupos.

Después de avanzar de ronda sin haber ganado un solo partido, pero dejando en el camino a Uruguay, los africanos quieren dar el batacazo más grande de la competencia. Ante una enorme diferencia de jerarquía con la Albiceleste, sus figuras viven una realidad muy particular.

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