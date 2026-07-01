SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
1 de julio 2026 - 12:00

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del miércoles 1 de julio en el Mundial 2026

cabo verde
Por AP

La Albiceleste realizará su última práctica en Kansas y luego viajará a Miami, donde enfrentará a Cabo Verde por los 16avos del Mundial.

La Selección argentina tendrá este miércoles su última práctica en Kansas antes de cambiar de sede en el Mundial 2026. El entrenamiento, previsto para el mediodía, será la última oportunidad de Lionel Scaloni para ajustar detalles antes de emprender viaje rumbo a Miami, donde el equipo afrontará los 16avos de final.

Una vez finalizada la actividad, la delegación partirá hacia la ciudad de Florida, escenario del partido frente a Cabo Verde. El encuentro se disputará este viernes desde las 19.00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium, con un lugar en los octavos de final en juego.

De cara a ese compromiso, Scaloni todavía no confirmó la formación titular y mantiene algunas dudas en el equipo. La buena noticia es que Cristian "Cuti" Romero entrenó con normalidad y tiene grandes chances de estar desde el arranque en un duelo clave para las aspiraciones de la Albiceleste.

La gran sorpresa del Mundial 2026: dónde juegan las figuras de Cabo Verde

El Mundial 2026 tendrá en la segunda ronda un duelo con dos realidades completamente distintas. Por un lado, estará Argentina, con la obligación de avanzar para revalidar el título obtenido en Qatar 2022. Del otro aparecerá Cabo Verde, una de las grandes sorpresas de la fase de grupos.

Después de avanzar de ronda sin haber ganado un solo partido, pero dejando en el camino a Uruguay, los africanos quieren dar el batacazo más grande de la competencia. Ante una enorme diferencia de jerarquía con la Albiceleste, sus figuras viven una realidad muy particular.

Leé la nota completa

Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026: día, horario, dónde se juega, estadio y TV

La Selección argentina afrontará este viernes 3 de julio su primer compromiso de eliminación directa en el Mundial 2026, cuando se mida ante Cabo Verde por los 16avos de final. El encuentro comenzará a las 19 (hora argentina) y se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el equipo de Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso en la defensa del título.

Después de completar una fase de grupos perfecta, con victorias sobre Argelia, Austria y Jordania, la "Albiceleste" llega como una de las candidatas al título. Enfrente estará una selección que se convirtió en la gran sorpresa del campeonato y que intentará seguir haciendo historia en su primera participación mundialista.

Leé la nota completa

El presidente de Cabo Verde apuesta por dar el golpe frente a la Selección Argentina: "Vamos a ganar"

El presidente de Cabo Verde, José María Neves, palpitó el cruce ante la Selección Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026 y se mostró confiado en la posibilidad de que el equipo africano dé uno de los grandes golpes del torneo.

En la previa del partido que se disputará el próximo viernes desde las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami, el mandatario africano no se achicó frente al campeón del mundo y se animó a pronosticar un resultado.

Leé la nota completa

La AFA le pidió más entradas a la FIFA para el partido de Argentina ante Cabo Verde por el aluvión de hinchas en Miami

Argentina jugará este viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. Ante el aluvión de hinchas que se esperan para el partido, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, anticipó que pidieron a FIFA ampliar el cupo de entradas para argentinos.

El seleccionado de Lionel Scaloni y Lionel Messi abrirá su participación en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo el 3 de julio desde las 19hs. El duelo se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, en Florida, una zona ampliamente poblada por argentinos.

Leé la nota completa

Qué camiseta usará la Selección argentina para enfrentar a Cabo Verde por los 16avos de final

La Selección argentina jugará ante Cabo Verde con su camiseta titular albiceleste, pantalones y medias blancas en el partido de 16avos de final del Mundial 2026. La FIFA confirmó la indumentaria que utilizarán ambos equipos en el encuentro del viernes desde las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a vestir la combinación tradicional que utilizó en el debut ante Argelia, cuando goleó en el inicio de la Copa del Mundo. Será la primera vez en el torneo que la Selección repita una misma vestimenta completa.

Leé la nota completa

El posible camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026 y los rivales que se podría cruzar

Argentina se clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 una fecha antes de que finalice la fase de grupos.

Argentina se clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 una fecha antes de que finalice la fase de grupos.

La Selección argentina comenzará el próximo viernes su recorrido por la fase eliminatoria del Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final. Luego de superar la zona de grupos con tres victorias, el equipo de Lionel Scaloni buscará dar el primer paso en los cruces directos, donde un traspié significa la eliminación y una victoria acerca un poco más al objetivo de retener la Copa del Mundo conquistada en Qatar 2022.

El encuentro marcará el inicio del verdadero desafío para la Albiceleste. A diferencia de la primera fase, donde todavía existe margen de recuperación, en esta etapa del certamen cada partido será una final. El premio para el ganador será avanzar a los octavos de final y continuar el camino hacia la definición del torneo, prevista para el 19 de julio en Nueva York.

Leé la nota completa

Furor por el álbum 2026: los exorbitantes precios que piden por las figuritas de Messi y Ronaldo

A pesar de que el álbum del Mundial 2026 salió hace dos meses, la expectativa por conseguir las figuritas sigue siendo la misma. Pero en medio de la competencia se suma un factor más: los extra stickers, los cromos más difíciles de conseguir.

Estos stickers no forman parte de las 980 figuritas necesarias para completar el álbum, son una edición especial únicamente de colección. Como las tradicionales pueden aparecer en los sobres, pero la dificultad de encontrar una es de 1 cada 100 paquetes, según informó Panini.

Leé la nota completa

El historial de partidos de eliminación directa en mundiales de Messi y el nuevo desafío en 2026

Lionel Messi jugará su partido número 13 de eliminación directa en un Mundial.

Lionel Messi jugará su partido número 13 de eliminación directa en un Mundial.

Lionel Messi cerró una fase de grupos brillante en el Mundial 2026. Seis goles en tres partidos, 19 en todas las Copas del Mundo que disputó. Ahora el desafío es otro, comienzan los dieciseisavos y los partidos mata-mata: no hay margen de error. Este viernes ante Cabo Verde en Miami, el rosarino jugará su partido número 13 de eliminación directa en mundiales.

Uno en Alemania 2006, dos en Sudáfrica 2010, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y cuatro en Qatar 2022. Un dato clave es que, si bien la Argentina en Alemania jugó dos partidos de playoffs, Messi no sumó minutos en los cuartos de final, por lo que aquel encuentro no suma a la estadística.

Leé la nota completa

Lionel Scaloni espera por el Cuti Romero y mantiene una duda clave para enfrentar a Cabo Verde

A dos días del cruce ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni todavía no confirmó el equipo y mantiene una incógnita importante en la defensa. La evolución de Cristian "Cuti" Romero, que viene de entrenarse con normalidad, será determinante para definir la formación.

El defensor arrastraba una molestia física que puso en duda su presencia, aunque respondió de buena manera en la práctica del martes y sumó optimismo de cara al encuentro del viernes en el Hard Rock Stadium de Miami. Si vuelve a completar el entrenamiento de este miércoles sin inconvenientes, tiene grandes posibilidades de regresar al once titular.

La decisión final quedará en manos del cuerpo técnico una vez concluida la última práctica en Kansas, antes del viaje hacia Miami. Con el pase a los octavos de final en juego, Scaloni busca llegar con su equipo ideal para afrontar el primer duelo de eliminación directa del certamen.

Te puede interesar

Otras noticias