Julio llega con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y más: una por una, las subas que golpearán el bolsillo

Luego de que el INDEC anunció que la inflación de abril fue del 2,1%, el Estado y las empresas ya preparan las nuevas subas de tarifas para el próximo mes.

A partir de julio, los argentinos volverán a enfrentar una nueva tanda de aumentos en servicios básicos que impactará directamente en el presupuesto familiar. Durante el séptimo mes del año, subirán las cuotas de las prepagas, los boletos del transporte público, las tarifas de energía y las cuotas de los colegios privados, entre otros rubros.

Con el dato de inflación de mayo del 2,1% según el INDEC , tanto el sector público como el privado, ajustarán sus cuadros tarifarios para julio. Los mecanismos de indexación mensual y las cláusulas contractuales vigentes serán los instrumentos que determinarán los nuevos valores de cada servicio.

Las empresas de medicina prepaga ya definieron los valores para julio. Las cuotas de los planes de salud subirán hasta un 2,9%. Las firmas ya cargaron estos datos en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Swiss Medical, OSDE, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud confirmaron un aumento del 2,1%. Por su parte, Omint tendrá una suba más alta que llegará hasta el 2,9% según el plan. Estos ajustes también se aplicarán a los copagos en algunos casos.

En el mes previo, los planes de salud habían registrado subas de 2,7% en el AMBA y de 2,6% a nivel nacional. Entre enero y mayo de 2026, las cuotas acumularon un incremento del 13,5% en el AMBA y del 13,2% en el promedio del país. En la comparación interanual, el alza alcanza el 29,5% en la Argentina y el 29,8% en el Gran Buenos Aires.

Transporte

A partir del 1° de julio entrarán en vigencia las nuevas tarifas para el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. El incremento del 4,1% se calculó sobre la base del último dato de inflación disponible del INDEC, que fue del 2,1% en mayo, más 2 puntos adicionales por fórmula. El ajuste alcanza a los colectivos bajo jurisdicción de CABA, el subte, los peajes de las autopistas porteñas y los colectivos de la Provincia de Buenos Aires.

Con el nuevo cuadro tarifario, los usuarios que viajen con SUBE registrada verán los siguientes cambios. En la Provincia, el viaje mínimo de hasta 3 kilómetros pasará a costar $1.057,25, el tramo de 3 a 6 kilómetros costará $1.189,39, el de 6 a 12 kilómetros $1.321,55 y los recorridos de 12 a 27 kilómetros llegarán a $1.585,89.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto básico de hasta 3 kilómetros pasará a $822,18. En cuanto al subte, el boleto subirá de $1.558 a $1.621 con SUBE registrada, mientras que quienes no tengan la tarjeta nominalizada deberán abonar $2.541. La tarifa social quedará en $567 y la estudiantil en $226.

El aumento del subte

El boleto de subte en la Ciudad de Buenos Aires subirá un 4,1% a partir del 1° de julio, pasando de $1.558 a $1.621 con SUBE registrada. Quienes no cuenten con la tarjeta nominalizada deberán abonar $2.541 por viaje. La tarifa social quedará en $567 y la estudiantil en $226.

Cuánto saldrá viajar en colectivo en la Provincia de Buenos Aires en julio

Las líneas numeradas del 200 en adelante presentarán un aumento del 4,1% a partir del 1° de julio. Las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): $1.059,28

Tramo de 3 a 6 km: $1.189,39

Tramo de 6 a 12 km: $1.321,55

Viajes de 12 a 27 km: $1.585,89

Viajes de más de 27 km: $1.864,45

Cuánto saldrá viajar en colectivo en CABA en julio

Las 31 líneas que circulan exclusivamente dentro de CABA subirán un 4,1% a partir del 1° de julio. Las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

El boleto mínimo de hasta 3 km: $820,60

Tramo de 3 a 6 km: $911,42

Tramo de 6 a 12 km: $981,83

Tramo de 12 a 27 km: $1.052,34

Trenes AMBA en julio

Desde el 1° de julio el boleto de tren tendrá un aumento del 8,6%, en el marco del cronograma de subas escalonadas definido por la Secretaría de Transporte. Las nuevas tarifas con SUBE registrada quedarán así:

Primera sección (hasta 12 km): $380

Segunda sección (12 a 24 km): $530

Tercera sección (más de 24 km): $660

Pago en efectivo: $1.400 (tarifa plana)

Combustible

El precio de la nafta y el gasoil podrían registrar ajustes en julio. El buffer de precios que YPF y el resto de las petroleras (Shell, Axion y Puma Energy) mantuvieron desde el 14 de mayo para amortiguar la volatilidad del barril internacional vence a principios de julio. Una vez expirado ese plazo, las compañías evaluarán si ajustarán los valores del surtidor.

En el sector aseguran que hoy existe margen para recortar los valores en los surtidores, ya que el precio local quedó por encima de la actual cotización internacional del petróleo. La caída del Brent debajo de la zona de los u$s73 refuerza esa posibilidad. Según fuentes de la industria, los combustibles todavía reflejan un valor del crudo superior al vigente. Una vez que las refinadoras recompongan el margen que resignaron durante los meses de mayor volatilidad, el descenso del petróleo podría trasladarse al surtidor sin comprometer la rentabilidad de la cadena de refinación.

De todas formas, hay que tener en cuenta que la legislación vigente prevé actualizaciones de los impuestos a los combustibles en julio, lo que podría generar una presión adicional sobre los precios finales.

Alquileres

Los contratos de alquiler también se actualizarán en julio según el índice pactado entre las partes. Para los contratos que ajustan por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central, el aumento dependerá del período de ajuste acordado: trimestral, cuatrimestral, semestral o anual.

Quienes ajusten por IPC, en tanto, tomarán como referencia la inflación acumulada del 2,1%.

Los alquileres experimentarán en julio una nueva actualización conforme al tipo de contrato celebrado entre las partes:

Ajuste trimestral: 8,1% (IPC)

Ajuste cuatrimestral: 11% (IPC)

Ajuste semestral: 16,7% (IPC)

Ajuste anual por ICL: 31,54%

Colegios privados

Las cuotas de los establecimientos privados con subvención estatal también registrarán cambios en julio. Los porcentajes exactos aún no fueron comunicados oficialmente por las autoridades educativas de CABA y la Provincia de Buenos Aires. Los aumentos responden al esquema de paritarias docentes: en mayo la suba fue del 3,5% en PBA y del 5% en CABA, mientras que el acumulado del año supera el 20%.

Luz

Las facturas de luz del AMBA también registrarán un nuevo ajuste en julio, en línea con el esquema de actualización mensual que aplican Edenor y Edesur en base a los índices de precios. Para los clientes de las distribuidoras que operan en el AMBA, la actualización del servicio eléctrico de junio a pagarse en julio tendrá una suba promedio del 1,5%.

Cabe destacar que la emergencia energética que enmarca el actual esquema tarifario vence en julio de 2026, por lo que podrían producirse cambios en el mecanismo de actualización.

Gas

El ENARGAS publicará los nuevos cuadros tarifarios para los usuarios de Metrogas y Naturgy Ban que comenzarán a regir desde el 1° de julio. Los porcentajes exactos del ajuste aún no fueron oficializados en el Boletín Oficial, ya que suelen comunicarse en los últimos días del mes previo.

El Gobierno continuará aplicando el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) con la bonificación adicional del 25% sobre el consumo subsidiado. Cabe destacar que julio es uno de los meses de mayor consumo del año por la estacionalidad invernal, lo que se traducirá en facturas más elevadas independientemente del porcentaje de ajuste tarifario.

Las facturas devenidas de junio a pagarse en julio registrarán un aumento promedio del 2,81% en todo el país.

Agua

Las facturas de agua y cloacas de AySA subirán un 3% en julio para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense. La empresa estatal continúa con su plan de indexación mensualizada y confirmó que mantendrá vigentes las tarifas sociales y los descuentos para los sectores de menores recursos.

Peajes

Las autopistas porteñas también aplicarán el mismo incremento del 4,1% que rige para el subte y los colectivos de CABA. En la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico.

En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, el valor para vehículos livianos será de $1.922,15 en horario normal y $2.718,21 en hora pico. En el Paseo del Bajo, la tarifa para livianos y motos quedará en $10.208,25.

VTV en la provincia de Buenos Aires

La VTV en la Provincia de Buenos Aires tiene los siguientes precios:

Autos particulares de hasta 2.500 kg: $97.057,65

Vehículos pesados (más de 2.500 kg): alrededor de $174.600

Motos: desde $38.801, según cilindrada.

Cuánto sale hacer la VTV en CABA en julio 2026

Con el reciente ajuste, el costo para los automóviles quedó muy cerca de la barrera de los $100.000. Estos son los precios correspondientes a julio: