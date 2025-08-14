Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 14 de agosto







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue tocó máximos de un mes y superó al oficial minorista. Depositphotos

El dólar blue aumentó a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

La divisa paralela subió $10 y superó por primera vez en tres semanas al dólar oficial minorista, que bajó a $1.325 para la venta. De esta manera, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 2,1%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 14 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar avanzó $4,50 y cerró a $1.313.

El dólar oficial cotizó a $1.286,93 para la compra y a $1.328,23 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cedió a $1.285 para la compra y $1.325 para la venta.

Cómo cotiza el dólar futuro hoy, jueves 14 de agosto Los contratos de dólar futuro anotaron caídas generalizadas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.344,50 y que en diciembre llegará hasta los $1.501.

Valor del MEP hoy, jueves 14 de agosto El dólar MEP opera a $1.317,52 y el spread con el oficial se ubica en 0,3%. Valor del dólar CCL hoy, jueves 14 de agosto El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.319,71 y la brecha se posiciona en 0,5%. Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 14 de agosto El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.722,50. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 14 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.324,01, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 14 de agosto El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s121.636, según Binance.