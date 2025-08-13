Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 13 de agosto

Live Blog Post

El dólar oficial y los financieros avanzan en la previa a la licitación de deuda del Tesoro

El dólar oficial avanza en los segmentos mayorista y minorista en la previa a la licitación clave del Tesoro Nacional de este miércoles, mientras el mercado aguarda también por el dato de inflación de julio que anunciará el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).