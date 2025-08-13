Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 13 de agosto

Los dólares anotan subas generalizadas este miércoles, con el oficial en $1.324, mientras que en Banco Nación se vende a $1.335, igual valor que el blue. Los financieros avanzan hasta 0,2%. En el mercado bursátil, el S&P Merval y los ADRs caen, mientras que los bonos en dólares suben.
Los bonos en dólares extienden su rally alcista pero las acciones caen a la espera de la licitación
Los títulos en dólares continúan su rally este miércoles, en una jornada marcada por la licitación de deuda del Tesoro y la expectativa por el dato de inflación del INDEC. Las acciones avanzan hasta 2,6% en Wall Street.
