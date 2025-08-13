SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
13 de agosto 2025 - 12:49

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 13 de agosto

mercados bolsas acciones vivo finanzas inversiones bonos cedears adr
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Los dólares anotan subas generalizadas este miércoles, con el oficial en $1.324, mientras que en Banco Nación se vende a $1.335, igual valor que el blue. Los financieros avanzan hasta 0,2%. En el mercado bursátil, el S&P Merval y los ADRs caen, mientras que los bonos en dólares suben.

Este miércoles el foco está puesto en el dato de inflación que revelerá el INDEC del mes de julio, la resolución del caso YPF y la Licitación de deuda del Tesoro.

Live Blog Post

Los bonos en dólares extienden su rally alcista pero las acciones caen a la espera de la licitación

Los títulos en dólares continúan su rally este miércoles, en una jornada marcada por la licitación de deuda del Tesoro y la expectativa por el dato de inflación del INDEC. Las acciones avanzan hasta 2,6% en Wall Street.

Live Blog Post

El dólar oficial y los financieros avanzan en la previa a la licitación de deuda del Tesoro

El dólar oficial avanza en los segmentos mayorista y minorista en la previa a la licitación clave del Tesoro Nacional de este miércoles, mientras el mercado aguarda también por el dato de inflación de julio que anunciará el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Live Blog Post

Los salarios formales del sector privado se recuperaron en junio

Por Liliana Franco

El empleo en el sector formal viene creciendo. Desde mayo de 2023 se incorporaron 68.000 trabajadores a la economía privada, según informó el Ministerio de Capital Humano. En junio los salarios se recuperaron 0,7% con relación al mes anterior (descontada la inflación). Baja la conflictividad.

Live Blog Post

Luis Caputo insiste en que los bancos den más créditos en dólares

Durante su participación en la Expo Real Estate, el ministro de Economía consideró que "hacen faltan más créditos para desarrollistas" y adelantó que el Banco Nación lanzará una línea de préstamos para el sector.

Live Blog Post

Luis Caputo insiste en que los bancos den más créditos en dólares

https://www.ambito.com/economia/luis-caputo-insiste-que-los-bancos-den-mas-creditos-dolares-n6177977, el ministro de Economía consideró que "hacen faltan más créditos para desarrollistas" y adelantó que el Banco Nación lanzará una línea de préstamos para el sector.

Live Blog Post

Acciones y bonos en dólares extienden su rally alcista en una jornada clave para el Gobierno

Bonos en dólares y acciones argentinas prolongan su rally este miércoles, en una jornada marcada por la licitación de deuda del Tesoro y la expectativa por el dato de inflación del INDEC. Las acciones avanzan hasta 2,6% en Wall Street.

Live Blog Post

Confirmado: el BCRA abre una ventanilla de liquidez para los bancos antes de la licitación de deuda

La medida del Ministerio de Economía busca contener la volatilidad de tasas de interés y un mejor manejo de la liquidez por parte de los bancos.

Live Blog Post

Por la volatilidad de tasas y el apretón monetario, los bancos frenan el crédito en la previa de las elecciones

Por Giuliana Iglesias

La licitación de deuda de este miércoles concentra la atención de bancos e inversores, en un contexto de fuerte volatilidad de tasas, posible giro en el BCRA y un panorama crediticio que ya comenzó a enfriarse.

Live Blog Post

Dólar y tasas poselecciones: los tres escenarios que maneja la city para dos variables clave del mercado

Por Erika Cabrera

A menos de tres meses de las legislativas, analistas de la city proyectan cómo podrían reaccionar el dólar oficial y las tasas según tres escenarios posibles: un triunfo claro del oficialismo, un resultado ajustado o una derrota.

Live Blog Post

Guerra comercial: advierten que los aranceles de Donald Trump ponen más presión a las monedas del Mercosur

Por Andrés Lerner

Estados Unidos avanza con su política proteccionista y genera revuelo en el comercio internacional. Uno de los consultores más reconocidos del mercado brasileño propone una hoja de ruta para el bloque regional.

Live Blog Post

Inflación de julio: el INDEC publica el IPC de un mes marcado por la tensión cambiaria y el alza de tasas

El índice se ubicaría por encima del dato de junio, pero se mantendría debajo del 2% y a más de 0,5 p.p. del IPC de CABA, que trepó al 2,5%.

Live Blog Post

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 13 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $4,50 y se ubicó a $1.317,50.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias