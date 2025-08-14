Dólar hoy: a cuánto opera este jueves 14 de agosto







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial cotizó a $1.286,93 para la compra y a $1.328,23 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cedió a $1.285 para la compra y $1.325 para la venta.

El dólar blue subió a $1.340 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 14 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar avanzó $4,50 y cerró a $1.313.

Cómo cotiza el dólar futuro hoy, jueves 14 de agosto Los contratos de dólar futuro anotaron caídas generalizadas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.344,50 y que en diciembre llegará hasta los $1.501.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 14 de agosto El dólar blue se vende a $1.340 y la brecha con el oficial se ubica en 1,8%.

Valor del MEP hoy, jueves 14 de agosto El dólar MEP opera a $1.317,52 y el spread con el oficial se ubica en 0,3%. Valor del dólar CCL hoy, jueves 14 de agosto El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.319,71 y la brecha se posiciona en 0,5%. Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 14 de agosto El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.722,50. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 14 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.324,01, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 14 de agosto El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s121.636, según Binance.