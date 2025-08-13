Los salarios registrados igualaron a la inflación en junio, pero privados pierden poder adquisitivo en 2025 Por Erika Cabrera







El índice de salarios registrado subió 1,6% en junio, con los privados al alza y los públicos nuevamente a la baja. Desde noviembre 2023, inicio del gobierno de Javier Milei, los haberes registrados bajaron un 5,5% real.

Depositphotos

Los salarios registrados subieron 1,6% en junio en línea con la inflación de ese mes, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En lo que va del año, los haberes escalaron 14,6%, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 15,1%, lo que muestra una pérdida de poder adquisitivo del 0,4%. Aunque, desde noviembre 2023, inicio del gobierno de Javier Milei, los haberes bajaron un 5,5% real, según la medición de Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El perdedor del sexto mes del año volvió a ser el sector público, ya que desagregando solo subió 1,3%, por debajo del IPC, mientras que los privados aumentaron 1,7%, apenas por encima.

En el primer semestre, los salarios privados aumentaron un 13,7%, mientras que los públicos lo hicieron un 16,5% frente a una inflación acumulada de 15,1%. De esta manera, la pérdida de poder adquisitivo acumulada en lo que va del año fue de 1,18% para los privados, mientras que los públicos recuperaron un 1,21%.

Sin embargo, los salarios públicos en lo que va del gobierno de Javier Milei son los más golpeados por las políticas del Ejecutivo contra los "ñoquis". La caída del poder adquisitivo de los empleados estatales fue del 14,3% desde noviembre 2023. En tanto, los empleos privados anotan una baja real de 0,6% en la administración libertaria.

salarios (2) "Desde octubre que no hay variaciones reales significativas", destacó sobre el dato de salarios el economista Luis Campos.

El índice de salarios total, que incluye registrados y no registrados, subió un 3% en junio, con un aumento de 8,9% para el sector informal. Vale destacar que estos datos llegan con un rezago de cinco meses. Noticia en desarrollo.-

Temas Salarios

INDEC