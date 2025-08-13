Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto opera este miércoles 13 de agosto

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.497,73 para la compra y a $1.581,38 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.610,75 para la compra y a $1.642,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.058,07.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cedió $4,50 y se ubicó en $1.317,50.

Los contratos de dólar futuro cerraron con bajas generalizadas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.349 y que en diciembre llegará hasta los $1.505,5.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.330 y la brecha con el oficial cerró en 1%.

Valor del MEP hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar MEP cerró a $1.323,46 y el spread con el oficial se ubicó en 0,5%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.324,07 y la brecha se posicionó en 0,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.729.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 13 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.327,67, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 13 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s119.611 , según Binance.