El agro se dolariza: 8 de cada 10 productores tomaron créditos en dólares durante el primer semestre de 2025

Un informe privado confirmó que el 80% de los productores agropecuarios eligió financiarse en dólares. Crece el uso de la digitalización a la hora de tomar un crédito y también el uso de granos como garantía.

La campaña agrícola 2024/2025 será recordada como el punto de inflexión en la manera en que el productor argentino accede al financiamiento. Según el primer " Informe Nera" , elaborado por la plataforma de financiamiento digital para el agro, el 65% del total del financiamiento otorgado durante la campaña se tomó en dólares. Pero el dato más impactante es que, en el primer semestre de 2025, esa proporción trepó al 80%, reflejando un cambio de comportamiento sostenido en el tiempo.

Este giro responde a una combinación de factores. Por un lado, una mayor estabilidad macroeconómica permitió recuperar previsibilidad. Por otro, la consolidación de herramientas tecnológicas facilitó el acceso a condiciones crediticias más atractivas, especialmente en moneda dura. Marcos Herbin, CEO de Nera , aseguró a Ámbito que “en el primer semestre de 2025 registramos un 140% más de transacciones respecto del mismo período anterior. Esto refleja la importancia de la innovación financiera para que el productor tenga el producto adecuado en el momento justo”.

Desde su creación en 2023, Nera ya permitió que más de 6.600 productores accedieran a financiamiento, con una colocación que supera los u$s1.700 millones en créditos. La plataforma ofrece líneas de las principales entidades bancarias —Banco del Sol, Comafi, Galicia y Santander— y permite operar online con más de 18.00 proveedores para adquirir insumos, hacienda e implementos agrícolas.

Uno de los datos más destacados del informe es la preferencia por plazos largos: 7 de cada 10 productores eligen créditos con vencimientos de 12 meses o más, con el objetivo de alinear el pago del financiamiento con la cosecha. Esta planificación financiera marca una diferencia notable respecto a años anteriores y confirma una mayor profesionalización en la toma de decisiones financieras agropecuarias.

Pero el fenómeno no termina allí. Otro punto central del informe es el uso creciente de granos como herramienta de pago. A través del producto “Crédito Grano Futuro”, Nera digitalizó el proceso de cesión de contratos forward como garantía para acceder a préstamos. En la campaña 2024/25 se originaron créditos respaldados en más de 330.000 toneladas de granos, principalmente soja y maíz, el equivalente a unos 11.000 camiones puestos como colateral.

La importancia de una buena estrategia financiera

Lo más relevante es que el 80% de estos contratos fueron con precio a fijar, una modalidad que le permite al productor mejorar sus márgenes, ya que no está obligado a vender la mercadería al momento de solicitar el crédito. Esta estrategia gana peso en un contexto donde los valores de los commodities se mantienen relativamente bajos, y cada centavo de rentabilidad cuenta.

“El productor no solo demanda más crédito, sino que lo hace de manera más sofisticada: en dólares, con respaldo en granos, y con visión de mediano plazo”, destacan desde el equipo de Nera. Y si se toma en cuenta que el 75% de la inversión en los principales cultivos (soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada) se financia con capital de terceros, el rol del crédito en el agro no deja de ganar relevancia.

Para dimensionar la magnitud del sistema, vale una referencia externa: según un estudio reciente del productor y analista Néstor Roulet, el agro argentino proyecta una inversión de u$s24.600 millones para la campaña 2025/26 solo en soja, maíz y trigo. Se trata de una de las cifras más altas de los últimos años, aun sin considerar beneficios fiscales extraordinarios como los del RIGI. En sus palabras, "el campo habrá invertido u$s50.000 millones en los dos primeros años del gobierno de Javier Milei", lo que reafirma el papel del sector como principal motor de generación de divisas e inversión privada en el país.

El informe también pone en perspectiva la situación del crédito en Argentina en comparación con la región. Según datos del Banco Mundial, el crédito interno al sector privado en el país apenas supera el 15% del PBI, muy por debajo de países vecinos como Uruguay (31%), Paraguay (57%) o Brasil (75%). Esta brecha deja en evidencia el potencial que aún existe para expandir el acceso a herramientas financieras formales dentro del ecosistema agropecuario nacional.

La publicación del Informe Nera no solo busca dar visibilidad a estos cambios, sino también convertirse en una herramienta técnica y accesible para periodistas, analistas y actores del agro, que permita entender con mayor precisión cómo evoluciona el crédito agropecuario. Para ello, el informe cruza datos propios de la actividad en la plataforma con fuentes oficiales como el INDEC, el SISA, el BCRA y la Bolsa de Comercio de Rosario.

El presente esta marcado por la toma de crédito “inteligente y escalable”. Si el contexto macroeconómico acompaña y se mantiene la dinámica de inversión y adopción tecnológica, el financiamiento en dólares respaldado por activos reales como el grano puede convertirse en una pieza clave del modelo productivo.