25 de octubre 2025 - 13:09

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 25 de octubre

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 25 de octubre.

loteria quini loto.jpg

Los resultados de la Quiniela Primera Nacional y Provincia de hoy, sábado 25 de octubre

NACIONAL

Informate más

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 8639
  • 2: 4305
  • 3: 9163
  • 4: 5553
  • 5: 1499
  • 6: 4262
  • 7: 0322
  • 8: 7245
  • 9: 2550
  • 10: 4780
  • 11: 2258
  • 12: 3012
  • 13: 3983
  • 14: 0035
  • 15: 9568
  • 16: 9749
  • 17: 7729
  • 18: 4542
  • 19: 2857
  • 20: 9736

Letras de la Nacional: FJMN

PROVINCIA

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 7247
  • 2: 2251
  • 3: 2892
  • 4: 6276
  • 5: 5534
  • 6: 7235
  • 7: 0082
  • 8: 0561
  • 9: 3894
  • 10: 9785
  • 11: 1979
  • 12: 6986
  • 13: 7046
  • 14: 8871
  • 15: 9784
  • 16: 3157
  • 17: 1687
  • 18: 3388
  • 19: 4868
  • 20: 1477

Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincia de hoy, sábado 25 de octubre

NACIONAL

  • 1: 2560
  • 2: 1361
  • 3: 4362
  • 4: 9534
  • 5: 9407
  • 6: 1711
  • 7: 2146
  • 8: 4485
  • 9: 3875
  • 10: 8203
  • 11: 5567
  • 12: 8261
  • 13: 0383
  • 14: 2646
  • 15: 5692
  • 16: 1445
  • 17: 3603
  • 18: 6800
  • 19: 0896
  • 20: 8309

Letras de la Nacional: CHTY

PROVINCIA

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 8144
  • 2: 6705
  • 3: 4689
  • 4: 4071
  • 5: 2379
  • 6: 2525
  • 7: 0134
  • 8: 2049
  • 9: 7843
  • 10: 0946
  • 11: 3173
  • 12: 4324
  • 13: 5044
  • 14: 5676
  • 15: 0134
  • 16: 5064
  • 17: 2259
  • 18: 6433
  • 19: 6698
  • 20: 6430

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 24 de octubre

NACIONAL

  • 1: 7509
  • 2: 7888
  • 3: 0816
  • 4: 7345
  • 5: 3057
  • 6: 4483
  • 7: 8999
  • 8: 5099
  • 9: 2858
  • 10: 9734
  • 11: 0756
  • 12: 7735
  • 13: 1660
  • 14: 2840
  • 15: 2679
  • 16: 7212
  • 17: 8105
  • 18: 3520
  • 19: 3446
  • 20: 2338

Letras: IDFK

PROVINCIA

  • 1: 0546
  • 2: 2149
  • 3: 1456
  • 4: 9449
  • 5: 9789
  • 6: 3166
  • 7: 0929
  • 8: 1338
  • 9: 2710
  • 10: 0874
  • 11: 9780
  • 12: 9740
  • 13: 3217
  • 14: 3178
  • 15: 4209
  • 16: 6751
  • 17: 1059
  • 18: 6413
  • 19: 1849
  • 20: 3609

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

  • La Previa (a las 10).
  • La Primera (a las 12).
  • La Matutina (a las 15).
  • La Vespertina (a las 17:30).
  • La Nocturna (a las 21).

¿Qué significan los números en la Quiniela?

  • 00 Huevos; 01 Agua; 02 Niño; 03 San Cono; 04 La Cama; 05 Gato; 06 Perro; 07 Revolver; 08 Incendio; 09 Arroyo; 10 La leche.
  • 11 Palito; 12 Soldado; 13 La yeta; 14 Borracho; 15 Niña bonita; 16 Anillo; 17 Desgracia; 18 Sangre; 19 Pescado; 20 La fiesta.
  • 21 La mujer; 22 El loco; 23 Mariposa; 24 Caballo; 25 Gallina; 26 La misa; 27 El peine; 28 El cerro; 29 San Pedro; 30 Santa Rosa
  • 31 La luz; 32 Dinero; 33 Cristo; 34 Cabeza; 35 Pajarito; 36 Manteca; 37 Dentista; 38 Aceite; 39 Lluvia; 40 Cura
  • 41 Cucho; 42 Zapatilla; 43 Balcón; 44 La cárcel; 45 El vino; 46 Tomates; 47 Muerto; 48 Muerto habla; 49 La carne; 50 El pan
  • 51 Serrucho; 52 Madre; 53 El barco; 54 La vaca; 55 Los gallegos; 56 La caída; 57 Jorobado; 58 Ahogado; 59 Planta; 60 Virgen
  • 61 Escopeta; 62 Inundación; 63 Casamiento; 64 Llanto; 65 Cazador; 66 Lombrices; 67 Víbora; 68 Sobrinos; 69 Vicios; 70 Muerto sueño
  • 71 Excrementos; 72 Sorpresa; 73 Hospital; 74 Negros; 75 Payaso; 76 Llamas; 77 Las piernas; 78 Ramera; 79 Ladrón; 80 La bocha
  • 81 Flores; 82 Pelea; 83 Mal tiempo; 84 Iglesia; 85 Linterna; 86 Humo; 87 Piojos; 88 El Papa; 89 La rata; 90 El miedo
  • 91 Excusado; 92 Médico; 93 Enamorado; 94 Cementerio; 95 Anteojos; 96 Marido; 97 La mesa; 98 Lavandera; 99 Hermanos.

