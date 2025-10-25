Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 25 de octubre

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 25 de octubre.

Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia , de este sábado 25 de octubre.

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 7247

2: 2251

3: 2892

4: 6276

5: 5534

6: 7235

7: 0082

8: 0561

9: 3894

10: 9785

11: 1979

12: 6986

13: 7046

14: 8871

15: 9784

16: 3157

17: 1687

18: 3388

19: 4868

20: 1477

Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincia de hoy, sábado 25 de octubre

NACIONAL

1: 2560

2: 1361

3: 4362

4: 9534

5: 9407

6: 1711

7: 2146

8: 4485

9: 3875

10: 8203

11: 5567

12: 8261

13: 0383

14: 2646

15: 5692

16: 1445

17: 3603

18: 6800

19: 0896

20: 8309

Letras de la Nacional: CHTY

PROVINCIA

1: 8144

2: 6705

3: 4689

4: 4071

5: 2379

6: 2525

7: 0134

8: 2049

9: 7843

10: 0946

11: 3173

12: 4324

13: 5044

14: 5676

15: 0134

16: 5064

17: 2259

18: 6433

19: 6698

20: 6430

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 24 de octubre

NACIONAL

1: 7509

2: 7888

3: 0816

4: 7345

5: 3057

6: 4483

7: 8999

8: 5099

9: 2858

10: 9734

11: 0756

12: 7735

13: 1660

14: 2840

15: 2679

16: 7212

17: 8105

18: 3520

19: 3446

20: 2338

Letras: IDFK

PROVINCIA

1: 0546

2: 2149

3: 1456

4: 9449

5: 9789

6: 3166

7: 0929

8: 1338

9: 2710

10: 0874

11: 9780

12: 9740

13: 3217

14: 3178

15: 4209

16: 6751

17: 1059

18: 6413

19: 1849

20: 3609

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

La Previa (a las 10).

La Primera (a las 12).

La Matutina (a las 15).

La Vespertina (a las 17:30).

La Nocturna (a las 21).

¿Qué significan los números en la Quiniela?