Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia, de este sábado 25 de octubre.
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 25 de octubre
Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 25 de octubre.
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial viernes 24 de octubre
Estos fueron los resultados de la Quiniela y Tómbola
Los resultados de la Quiniela Primera Nacional y Provincia de hoy, sábado 25 de octubre
NACIONAL
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 8639
- 2: 4305
- 3: 9163
- 4: 5553
- 5: 1499
- 6: 4262
- 7: 0322
- 8: 7245
- 9: 2550
- 10: 4780
- 11: 2258
- 12: 3012
- 13: 3983
- 14: 0035
- 15: 9568
- 16: 9749
- 17: 7729
- 18: 4542
- 19: 2857
- 20: 9736
Letras de la Nacional: FJMN
PROVINCIA
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 7247
- 2: 2251
- 3: 2892
- 4: 6276
- 5: 5534
- 6: 7235
- 7: 0082
- 8: 0561
- 9: 3894
- 10: 9785
- 11: 1979
- 12: 6986
- 13: 7046
- 14: 8871
- 15: 9784
- 16: 3157
- 17: 1687
- 18: 3388
- 19: 4868
- 20: 1477
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincia de hoy, sábado 25 de octubre
NACIONAL
- 1: 2560
- 2: 1361
- 3: 4362
- 4: 9534
- 5: 9407
- 6: 1711
- 7: 2146
- 8: 4485
- 9: 3875
- 10: 8203
- 11: 5567
- 12: 8261
- 13: 0383
- 14: 2646
- 15: 5692
- 16: 1445
- 17: 3603
- 18: 6800
- 19: 0896
- 20: 8309
Letras de la Nacional: CHTY
PROVINCIA
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 8144
- 2: 6705
- 3: 4689
- 4: 4071
- 5: 2379
- 6: 2525
- 7: 0134
- 8: 2049
- 9: 7843
- 10: 0946
- 11: 3173
- 12: 4324
- 13: 5044
- 14: 5676
- 15: 0134
- 16: 5064
- 17: 2259
- 18: 6433
- 19: 6698
- 20: 6430
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 24 de octubre
NACIONAL
- 1: 7509
- 2: 7888
- 3: 0816
- 4: 7345
- 5: 3057
- 6: 4483
- 7: 8999
- 8: 5099
- 9: 2858
- 10: 9734
- 11: 0756
- 12: 7735
- 13: 1660
- 14: 2840
- 15: 2679
- 16: 7212
- 17: 8105
- 18: 3520
- 19: 3446
- 20: 2338
Letras: IDFK
PROVINCIA
- 1: 0546
- 2: 2149
- 3: 1456
- 4: 9449
- 5: 9789
- 6: 3166
- 7: 0929
- 8: 1338
- 9: 2710
- 10: 0874
- 11: 9780
- 12: 9740
- 13: 3217
- 14: 3178
- 15: 4209
- 16: 6751
- 17: 1059
- 18: 6413
- 19: 1849
- 20: 3609
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.
¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?
Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:
- La Previa (a las 10).
- La Primera (a las 12).
- La Matutina (a las 15).
- La Vespertina (a las 17:30).
- La Nocturna (a las 21).
¿Qué significan los números en la Quiniela?
- 00 Huevos; 01 Agua; 02 Niño; 03 San Cono; 04 La Cama; 05 Gato; 06 Perro; 07 Revolver; 08 Incendio; 09 Arroyo; 10 La leche.
- 11 Palito; 12 Soldado; 13 La yeta; 14 Borracho; 15 Niña bonita; 16 Anillo; 17 Desgracia; 18 Sangre; 19 Pescado; 20 La fiesta.
- 21 La mujer; 22 El loco; 23 Mariposa; 24 Caballo; 25 Gallina; 26 La misa; 27 El peine; 28 El cerro; 29 San Pedro; 30 Santa Rosa
- 31 La luz; 32 Dinero; 33 Cristo; 34 Cabeza; 35 Pajarito; 36 Manteca; 37 Dentista; 38 Aceite; 39 Lluvia; 40 Cura
- 41 Cucho; 42 Zapatilla; 43 Balcón; 44 La cárcel; 45 El vino; 46 Tomates; 47 Muerto; 48 Muerto habla; 49 La carne; 50 El pan
- 51 Serrucho; 52 Madre; 53 El barco; 54 La vaca; 55 Los gallegos; 56 La caída; 57 Jorobado; 58 Ahogado; 59 Planta; 60 Virgen
- 61 Escopeta; 62 Inundación; 63 Casamiento; 64 Llanto; 65 Cazador; 66 Lombrices; 67 Víbora; 68 Sobrinos; 69 Vicios; 70 Muerto sueño
- 71 Excrementos; 72 Sorpresa; 73 Hospital; 74 Negros; 75 Payaso; 76 Llamas; 77 Las piernas; 78 Ramera; 79 Ladrón; 80 La bocha
- 81 Flores; 82 Pelea; 83 Mal tiempo; 84 Iglesia; 85 Linterna; 86 Humo; 87 Piojos; 88 El Papa; 89 La rata; 90 El miedo
- 91 Excusado; 92 Médico; 93 Enamorado; 94 Cementerio; 95 Anteojos; 96 Marido; 97 La mesa; 98 Lavandera; 99 Hermanos.
