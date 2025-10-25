Elecciones 2025 EN VIVO: advierten que la participación podría caer al nivel más bajo desde el retorno de la democracia

Live Blog Post

Renovación del Congreso: qué referentes no continuarán en Diputados y el Senado

Por Fernando Brovelli

La renovación de un tercio del Senado (24 bancas) y de poco menos de la mitad de la Cámara de Diputados (127) en las elecciones 2025 traerá un nuevo escenario en el Congreso, en donde se tendrán que reconstituir los perfiles y los liderazgos por las salidas de referentes en todos los espacios legislativos. La lista indefectiblemente se ampliará tras el 26 de octubre, dado que al menos una decena de parlamentarios compiten sin expectativas de alcanzar un nuevo mandato.

Algunos de los casos notorios de la renovación legislativa son los dos diputados de mayor edad, Leopoldo Moreau (78 años) y Carlos Heller (85), que se despedirán del Congreso de la Nación luego de una activa participación en la Cámara baja desde la oposición: el primero desde la Bicameral de Inteligencia, mientras que el segundo como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto.

El bloque de Unión por la Patria también se desprenderá de dos exministros nacionales. Uno de ellos es Daniel Arroyo (a cargo de Desarrollo Social entre 2019 y 2021), clave en el impulso de la declaración de emergencia en discapacidad, que aún continúa en tensión por su falta de aplicación. El otro es Daniel Gollán, ministro de Salud en el 2015, que también encabezó el tratamiento de la emergencia en ciencia y técnica, que hasta el momento solo cuenta con media sanción en Diputados.

