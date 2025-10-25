SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
25 de octubre 2025 - 08:45

Elecciones 2025 EN VIVO: advierten que la participación podría caer al nivel más bajo desde el retorno de la democracia

El domingo 26 de octubre Argentina elige diputados y senadores.

El domingo 26 de octubre Argentina elige diputados y senadores.

Por X

El domingo los argentinos regresan a las urnas para renovar la mitad de Diputados y un tercio del Senado en una elección que se juega como un plebiscito a la gestión de Javier Milei.

La gran novedad de estos comicios será el debut de la Boleta Única de Papel, como parte de la reforma al Código Electoral sancionada en 2024 mediante la Ley 27.781.

Live Blog Post

Renovación del Congreso: qué referentes no continuarán en Diputados y el Senado

Por Fernando Brovelli

La renovación de un tercio del Senado (24 bancas) y de poco menos de la mitad de la Cámara de Diputados (127) en las elecciones 2025 traerá un nuevo escenario en el Congreso, en donde se tendrán que reconstituir los perfiles y los liderazgos por las salidas de referentes en todos los espacios legislativos. La lista indefectiblemente se ampliará tras el 26 de octubre, dado que al menos una decena de parlamentarios compiten sin expectativas de alcanzar un nuevo mandato.

Algunos de los casos notorios de la renovación legislativa son los dos diputados de mayor edad, Leopoldo Moreau (78 años) y Carlos Heller (85), que se despedirán del Congreso de la Nación luego de una activa participación en la Cámara baja desde la oposición: el primero desde la Bicameral de Inteligencia, mientras que el segundo como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto.

El bloque de Unión por la Patria también se desprenderá de dos exministros nacionales. Uno de ellos es Daniel Arroyo (a cargo de Desarrollo Social entre 2019 y 2021), clave en el impulso de la declaración de emergencia en discapacidad, que aún continúa en tensión por su falta de aplicación. El otro es Daniel Gollán, ministro de Salud en el 2015, que también encabezó el tratamiento de la emergencia en ciencia y técnica, que hasta el momento solo cuenta con media sanción en Diputados.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Elecciones 2025: advierten que la participación podría caer al nivel más bajo desde el retorno de la democracia

A días de las elecciones legislativas nacionales, un informe del Observatorio de Calidad Institucional (OCI) de la Universidad Austral advierte que la participación ciudadana podría caer a niveles inéditos desde el retorno democrático. Según la proyección, solo el 65% del padrón concurriría a votar, lo que implicaría un ausentismo superior al 35%, el más alto desde 1985.

El estudio, titulado “Proyección de participación y análisis del comportamiento de los oficialismos en elecciones de medio término. Su posible impacto en las elecciones nacionales del 26 de octubre”, fue elaborado por Marcelo Bermolén, director del OCI, y toma como base los resultados de diez elecciones provinciales desdobladas realizadas durante 2025, que registraron un promedio de participación del 59,37%. En algunos distritos —como Chaco, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Airesuno de cada dos electores habilitados no asistió a las urnas.

“La desconfianza, la apatía y la rebeldía frente a las fuerzas políticas tradicionales se expresan hoy también en las urnas vacías”, sostuvo Bermolén, al presentar el estudio.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Cómo va estar el clima para el día de la votación

clima-tiempo-lluvia-tormenta-buenos aires.jpg
No se esperan lluvias para el domingo electoral.

No se esperan lluvias para el domingo electoral.

Las elecciones legislativas 2025 llegan en plena primavera argentina, una época en la que el clima suele jugar su propio papel. Mientras los partidos afinan sus estrategias y los votantes organizan su jornada, muchos miran al cielo para saber si deberán llevar paraguas o simplemente protector solar. Aunque los comicios se realizarán en todo el país, las condiciones meteorológicas no serán iguales en todas las regiones.

Según los primeros reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el panorama es alentador. No se esperan lluvias intensas ni fenómenos adversos significativos, aunque sí habrá diferencias marcadas entre el norte cálido y el sur más fresco. Los votantes podrían tener una jornada mayormente agradable, ideal para cumplir con el deber cívico sin sobresaltos.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Cómo funciona el sistema D'Hondt: el método que define la distribución de bancas en el Congreso

Aunque para muchos votantes parece un enigma matemático, el sistema D’Hondt es uno de los mecanismos más determinantes en cada elección. Su función es asignar de manera proporcional los escaños legislativos según la cantidad de votos que recibe cada partido o alianza.

Este método, que solo se aplica en las elecciones de diputados nacionales, también rige para la distribución de legisladores provinciales y concejales municipales. En cambio, no interviene en la elección de senadores, ya que en ese caso se utiliza un criterio mayoritario.

Lee la nota completa

Congreso Diputados.jpg
Las bancas de Diputados quedarán repartidas con el sistema D´Hondt

Las bancas de Diputados quedarán repartidas con el sistema D´Hondt

Live Blog Post

Arranca la veda electoral de cara a un domingo clave

Tras una extensa campaña, desde las 8 de este viernes inició la veda electoral. Se trata de una etapa en donde se suspenden algunas actividades para garantizar un ambiente de reflexión y normalidad democrática. Desde esa hora empezó a regir en algunas jurisdicciones y presenta algunas particularidades vinculadas a la difusión de propaganda política.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias