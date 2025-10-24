Javier Milei se reunirá con el CEO de J.P. Morgan a dos días de las elecciones legislativas

Jamie Dimon se encontrará con el Presidente esta tarde. La reunión tendrá lugar fuera de Casa Rosada.

El presidente Javier Milei mantendrá este viernes un encuentro privado con Jamie Dimon , director ejecutivo del banco J.P. Morgan Chase & Co , en la ciudad de Buenos Aires , apenas 48 horas antes de las elecciones legislativas de 2025 , consideradas decisivas para el rumbo político y económico del país.

Fuentes oficiales confirmaron que la reunión se llevará a cabo esta tarde , aunque no tendrá lugar en la Casa Rosada , sino en el marco de un evento institucional del banco estadounidense , donde el mandatario también pronunciará un discurso dirigido a los principales funcionarios y ejecutivos del gigante financiero .

La actividad se desarrollará en el Museo Nacional de Arte Decorativo , donde J.P. Morgan organiza una cena en honor al Consejo Internacional de la entidad. Según trascendió, el presidente Javier Milei regresará a la capital en las próximas horas, luego de haber pasado la noche en Rosario tras el cierre de campaña realizado en las escalinatas del Parque España , a orillas del río Paraná .

El mandatario había previsto retornar a Buenos Aires la noche anterior, pero el mal clima y un accidente de tránsito en la autopista 9 modificaron el plan. Por ese motivo, el equipo presidencial decidió que el jefe de Estado se alojara en un hotel céntrico rosarino y emprendiera el viaje por tierra durante la mañana.

La reunión con Jamie Dimon está pautada para las 19 horas y se espera que también participen altos funcionarios del Gobierno y representantes del sector financiero local e internacional.

jp morgan El CEO de JP Morgan arriba a la Argentina en un contexto de estrechos lazos con EEUU. Depositphotos

Contexto económico de la reunión

De acuerdo con la agencia Bloomberg, la presencia del CEO de J.P. Morgan en la Argentina se enmarca en una agenda de reuniones estratégicas con empresarios y funcionarios, programadas antes del reciente período de volatilidad en los mercados locales.

El viaje de Dimon coincide con un momento en que el Gobierno de Milei busca consolidar su alineamiento con Estados Unidos para garantizar el sostenimiento del programa económico y explorar nuevas fuentes de financiamiento externo.

Además del encuentro con el presidente, está previsto que Dimon mantenga una reunión paralela con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien encabeza las negociaciones con el Tesoro estadounidense y organismos multilaterales para fortalecer la estabilidad fiscal.

La expansión de JP Morgan en Argentina

El banco norteamericano continúa ampliando su presencia en el país. Hace pocos meses concretó el contrato de alquiler corporativo más grande de los últimos 20 años en la ciudad de Buenos Aires, como parte de un plan de expansión destinado a duplicar su capacidad operativa.

La entidad ocupará más de 20 pisos en un nuevo campus empresarial en el barrio de Núñez, en la intersección de Manuela Pedraza y Arribeños, dentro de los desarrollos Centro Empresarial Núñez (CEN) y Centro Empresarial Libertador (CEL), pertenecientes a la desarrolladora Raghsa. Las entregas de estos proyectos están previstas para 2026 y 2027.

La mirada de JP Morgan sobre la economía argentina

En su último informe, J.P. Morgan evaluó que la Argentina debe ampliar el consenso político y ajustar el esquema cambiario para aprovechar plenamente el respaldo del Tesoro de Estados Unidos y encaminar la estabilización macroeconómica antes de las elecciones presidenciales de 2027.

El informe destaca que, si bien el Gobierno libertario logró generar señales de confianza en los mercados internacionales, el desafío de fondo radica en sostener la estabilidad y ampliar los acuerdos políticos internos para consolidar los avances económicos.

De esta manera, el encuentro entre Javier Milei y Jamie Dimon adquiere un alto contenido político y simbólico, a solo dos días de unos comicios legislativos que definirán el equilibrio de poder en el Congreso y, en buena medida, la viabilidad del proyecto económico libertario.