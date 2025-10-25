SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

25 de octubre 2025 - 12:36

Inundaciones: la Ciudad desplegó un operativo con equipos de emergencia ante las lluvias que récord

En el AMBA, cayeron más de 100mm de agua durante la madrugada de este sábado. Producto de las inundaciones, un hombre de 60 años se descompensó y murió.

La Ciudad desplegó un operativo ante el temporal de este sábado.

La Ciudad de Buenos Aires desplegó desde la madrugada un operativo de emergencia ante las lluvias récord que se registraron en pocas horas. La intensidad del fenómeno superó todos los promedios habituales: en menos de cuatro horas, en algunos barrios se sobrepasó la marca de precipitaciones promedio de todo octubre, que suele rondar los 122 milímetros.

Las zonas más afectadas fueron el oeste porteño —particularmente Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Urquiza, Villa Santa Rita y Saavedra—, donde se acumularon más de 100 milímetros de agua. Según los reportes oficiales, Villa Devoto encabezó el registro con 155 milímetros, seguida por Villa Santa Rita con 114 milímetros.

El operativo en la Ciudad de Buenos Aires

Desde anoche, y ante el alerta meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, la Ciudad activó equipos de Defensa Civil, Bomberos, Tránsito, Policía, Espacio Público y la Guardia de Auxilio, coordinados por el Centro Único de Coordinación y Control. Este organismo atendió más de 200 llamados vinculados al temporal a través de la línea 103.

El arroyo Medrano, uno de los más sensibles ante eventos de este tipo, creció un 142% respecto de su nivel habitual y superó los 5 metros de altura, siendo la cuenca más cargada en el inicio de la jornada. En tanto, se mantienen tareas de drenaje y asistencia en distintos puntos de la red vial.

En las autopistas y avenidas principales continúan los trabajos para despejar anegamientos, especialmente en los accesos de General Paz. Los pasos bajo nivel Mosconi, Cerati y Spinetta debieron ser cerrados de forma preventiva hasta que descienda el nivel del agua.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta naranja por lluvias hasta el mediodía y un alerta amarillo por vientos, con pronósticos que anticipan precipitaciones intensas y persistentes en gran parte de la Ciudad.

Clima en el AMBA: cómo seguirá el tiempo este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este sábado una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 21 grados. Si bien el día comenzó con condiciones inestables, hacia la tarde la probabilidad de lluvias se reducirá considerablemente, ubicándose entre un 0 y un 10%. En paralelo, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 69 kilómetros por hora.

En tanto, el domingodía de elecciones — se presentará con un panorama más estable. Las temperaturas se moverán entre los 12 y los 23 grados y el cielo permanecerá parcialmente cubierto, aunque sin chances de precipitaciones, según el organismo meteorológico.

