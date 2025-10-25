La buena noticia de ANSES para las madres que se hará efectivo en noviembre 2025

El organismo previsional informó sobre el aumento de las asignaciones y sus respectivos extras para el anteúltimo mes del año.

Las madres beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) recibirán una buena noticia en noviembre de 2025. La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó un aumento del 2,1% en los montos de la AUH, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Este ajuste beneficia a familias en situación de vulnerabilidad y se suma a otros programas de apoyo, como el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar .

El Gobierno nacional ratificó el calendario de pagos para noviembre, que incluye a jubilados, pensionados y trabajadores registrados que perciben asignaciones familiares. La AUH, destinada a madres, padres o tutores con hijos menores de 18 años, experimentará un incremento en sus montos, mientras que la Tarjeta Alimentar mantendrá sus valores sin cambios desde 2024.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) está dirigida a familias con hijos menores de 18 años que se encuentren en situaciones de desempleo, informalidad laboral o bajos ingresos . Los requisitos para acceder al beneficio son los siguientes:

Tener menos de 18 años (sin límite de edad en casos de discapacidad).

Ser soltero.

Cumplir con controles sanitarios y vacunación hasta los 4 años.

Acreditar asistencia escolar desde los 5 hasta los 18 años.

El 80% del monto se abona de forma mensual, mientras que el 20% restante se liquida al presentar la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud y educación.

Monto de la AUH de ANSES en noviembre 2025

El aumento del 2,1% en la AUH elevó los montos a los siguientes valores para noviembre de 2025:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,23 por menor (el 80% mensual equivale a $95.770,58; el 20% restante se cobra con la Libreta AUH).

$119.713,23 por menor (el 80% mensual equivale a $95.770,58; el 20% restante se cobra con la Libreta AUH). Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.808,61 (se abona al 100%).

$389.808,61 (se abona al 100%). Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $59.862,25.

$59.862,25. Asignación por Hijo con Discapacidad: $194.910,94.

Extras que pueden cobrar

Además de la AUH, las madres beneficiarias pueden acceder a programas complementarios como:

Tarjeta Alimentar:

Montos vigentes (sin ajustes en noviembre 2025):

Un hijo: $52.250.

Dos hijos: $81.936.

Tres o más hijos: $108.062.

Este beneficio se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH y está destinado a la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Complemento Leche:

EL monto en noviembre 2025 es de $45.142 (con un aumento del 2,08%). Está dirigido a titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) desde los 3 meses de gestación y a madres con hijos de hasta 3 años que reciben la AUH. Se deposita automáticamente junto con la prestación principal y no requiere trámites adicionales.

Libreta AUH 2025

La Libreta AUH permite acceder al 20% retenido del monto total de la asignación. Al presentar los certificados de salud, vacunación y escolaridad, las familias pueden recibir hasta $165.000 por hijo. El trámite se realiza en las oficinas de ANSES o a través de su página web oficial.

Estos beneficios extras buscan garantizar una nutrición adecuada y apoyar económicamente a las familias en situación de vulnerabilidad