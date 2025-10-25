Alerta naranja en el AMBA por lluvias: se registraron inundaciones por la caída de más de 100 milímetros de agua







El AMBA enfrenta un día de alerta naranja por el agua. El SMN extendió la alarma al conurbano y advirtió sobre más fenómenos para el norte del país.

El AMBA cuenta con alerta naranja por lluvias este sábado 25.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) retoma una mañana lluviosa que esta vez cuenta con alerta naranja. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió esta alerta al conurbano y emitió, además, alerta amarilla por tormentas y vientos para otras diez provincias.

Desde la madrugada del viernes, el AMBA enfrenta jornadas de lluvias: al igual que ese día, este sábado amaneció con precipitaciones y hasta se registraron cerca de 100 mm de acumulación y zonas inundadas.

De acuerdo con últimas estimaciones, "muchas zonas del conurbano y Capital Federal" se encuentran "completamente inundadas y sigue lloviendo" de acuerdo con el sitio Tiempo AMBA en X. Allí detallaron que "ya van más de 100mm" y que "hasta la Panamericana se lleno de agua".

inundación caba y conurbano De acuerdo con últimas estimaciones, parte de PBA y CABA se encuentran "completamente inundadas y sigue lloviendo". @Tiempo_AMBA Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Para este sábado, el organismo pronosticó máxima de 21 grados y una mínima de 16. No obstante, destacó que para la tarde la probabilidad de precipitaciones se reduciría a un rango de 0 a 10%. Además, el viento cuenta con ráfagas estimadas entre 42 y de hasta 69 km/h.

De cara al domingo electoral, se espera un tiempo estable con marcas entre los 12 y 23 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.

Alerta por lluvias, tormentas y vientos fuertes: cuáles son las provincias afectadas El SMN emitió alerta amarilla y naranja por tormentas para Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones: en el caso de la primera alerta, se trata de una actividad "localmente fuerte" junto a caída de abundante agua, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1981855005117391272&partner=&hide_thread=false 24 y 25 OCT | Alertas por tormentas y viento



Se eleva a naranja el alerta por tormentas para Entre Ríos, Chaco, el oeste de Corrientes y el AMBA, durante la madrugada del sábado. Se esperan acumulados entre 70 y 100 mm pic.twitter.com/WM7rpekoUv — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 24, 2025 Para esas zonas, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm. Por su parte, la alerta naranja se concentrará en el sur chaqueño y el noroeste correntino con ráfagas mayores a los 100 km/h y una acumulación estimada de entre 50 y 80 mm.



Por su lado, también rigen dos alertas por lluvias para Buenos Aires: naranja para la Ciudad y principales barrios del primer cordón del conurbano en barrios como Vicente López, San Isidro, La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, entre otros, con un acumulado estimado de entre 70 y 100 mm.



La amarilla se extenderá para una segunda franja que comprende Marcos Paz, General Rodríguez y Las Heras, Luján, Cañuelas, Exaltación de la Cruz, Zárate, entre otros. Allí se estima una acumulación de entre 40 y 60 mm. Por último, rige una alerta por vientos que comienza desde las mismas zonas de lluvia de Buenos Aires y se extiende a Entre Ríos, Santa Fe, Norte de Córdoba, Sur de Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.