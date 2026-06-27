La caída de la inversión enciende alertas sobre el futuro del crecimiento económico

El mercado festeja la baja de la inflación y la acumulación de reservas, pero todavía mira de reojo la tasa de crecimiento del PBI. La inversión cayó al 17% del PBI. El crecimiento lo explican 5 sectores que representan solo el 17% de la economía.

El equipo económico logró en el primer semestre de este año despejar algunas dudas que existían al cierre del año anterior , sobre todo en relación con la acumulación de reservas y la suba de la inflación. Pero, una vez aclarados esos puntos, en el mercado todavía quedan algunas luces amarillas encendidas de cara al mediano plazo.

Lo que genera inquietud es que la inversión real lleva cuatro trimestres consecutivos de caída interanual , debido, más que nada, a la merma en equipos y bienes de capital de la industria. En el primer trimestre de 2026 cayó casi 11% respecto de igual período del año pasado.

"Esto es una economía despareja, en la cual tenemos sectores muy pujantes, como el agro, la minería, la energía, el sector financiero, tratando de asomar un poquito, y tenemos el resto de la economía que la viene remando", señaló el economista de Cohen Aliados Financieros, Martín Polo , en una charla con inversores.

Polo indicó que "una inversión que venía creciendo al 30% ahora está cayendo 11% , y es como que Argentina no rompe ese pecado de la volatilidad en los indicadores".

Para el economista, esa situación genera una "alerta amarilla" para el mediano plazo. No está claro si, con esa dinámica, el nivel de actividad de la economía podrá recuperarse. De hecho, plantea que esa tendencia debería revertirse en el corto plazo.

"Por donde tracemos los indicadores de inversión vemos que todos vienen muy mal. Y eso es una señal que a nosotros nos genera dudas en cuanto al mediano plazo", señaló Polo.

El analista insistió en que, con relación a la dinámica del crecimiento, "hay que poner cierta luz amarilla porque esto no es Disney". "No es que la economía está creciendo a tasas chinas y que podemos decir que esto está partido y liquidado", advirtió.





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La mayoría pierde

El economista liberal Roberto Cachanosky indicó al respecto que "el PBI desestacionalizado viene creciendo siete trimestres seguidos, pero la inversión viene cayendo cuatro trimestres consecutivos". "De lo anterior se desprende que estamos en un proceso de reactivación y no de crecimiento. Reactivar es poner en funcionamiento la máquina que estaba parada. Crecer es tener dos máquinas trabajando a full y agregar una más", sintetizó.

Cachanosky llamó la atención sobre la composición del crecimiento económico tras los recientes datos del PBI que informó el INDEC, según los cuales la economía creció 2,3% en el primer trimestre.

"Solo cinco sectores, que representan el 17% del PBI, fueron ganadores. El 54% fue perdedor, el 12,1% empató el partido y el resto son impuestos que cobra el Estado", explicó.

Básicamente, los sectores que más crecieron en el primer trimestre fueron la pesca, el campo, la minería, las finanzas y el servicio doméstico. En cambio, cayeron la actividad manufacturera, la administración pública, los servicios y el comercio.

La inversión representa solo el 17% del PBI

Si hay un dato que muestra que la economía todavía no ingresó en una etapa de crecimiento sostenido es que la inversión representa apenas el 17% del PBI y continúa en baja.

Según la consultora Labour, Growth & Capital (LCG), los números del primer trimestre "confirman que la tracción de programas de beneficios fiscales como el RIGI todavía está teniendo un escaso impacto en términos de actividad". "Como resultado, la inversión descendió al 17% del PBI", señala un informe de la consultora.

Es sabido que economistas y organismos internacionales consideran que, para que una economía pueda expandirse de manera sostenida, la inversión debería representar al menos el 20% del PBI. Algunos incluso sostienen que ese ratio debería ubicarse entre el 25% y el 30%.