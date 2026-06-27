Gobernadores: nuevo auxilio a Javier Milei, rosca por fondos y un 2027 agitado en el horizonte

Apoyo en el Congreso y discursos confrontativos ante la platea provincial . Una vez más, los gobernadores dialoguistas y aliados de la Casa Rosada recurrieron al combo que signó su vínculo con Javier Milei y auxiliaron al oficialismo en la arena legislativa, mientras negocian fondos para afrontar necesidades cada vez más urgentes en los pagos chicos.

A la par de la Unión Cívica Radical (UCR) y del PRO, diputados de fuerzas provincialistas jugaron para desactivar el intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien logró evitar un duro test en la Cámara baja con Diego Santilli y los Menem como arquitectos de un triunfo por ahora parcial.

No fue lo único. Incluso en horas complejas, el mileísmo logró sacar adelante dos proyectos importantes: el Súper RIGI , que deberá ser tratado en el Senado, y el pago a los fondos buitre , sancionado definitivamente. En ambos casos fueron clave los alfiles de jefes provinciales amigables: tucumanos, catamarqueños, neuquinos, santacruceños, sanjuaninos y salteños aportaron lo suyo.

En espejo a los entuertos parlamentarios, se producían movimientos sugestivos. Uno de ellos fue el encuentro que Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo , mantuvieron con Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), el terceto panperonista favorito del Gobierno. La reunión fue una continuidad de aquella ocurrida en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) semanas atrás, donde los diez norteños le dejaron una carpeta de reclamos variopintos al titular de Interior.

| Tuvimos una importante reunión de trabajo junto a los gobernadores @RaulJalil_ok , de Catamarca, y @GustavoSaenzOK , de Salta, con el ministro de Economía de la Nación, @LuisCaputoAR , y el ministro del Interior, @diegosantilli . Durante el… pic.twitter.com/1wuQXPb65X

El cónclave en el Palacio de Hacienda tuvo como eje distintos proyectos de infraestructura y obra pública, símil a lo que había ocurrido en el CFI. En esa ocasión, los mandamases plantearon su inquietud por el abastecimiento del gas para la industria en el NOA. Además, sigue en agenda el pedido para implementar una zona cálida en busca de subsidiar las tarifas eléctricas en el verano para regiones de alta temperatura. La cuestión fue abordada este viernes en Santiago del Estero durante una nueva reunión del parlamento del Norte Grande. El 9 de julio, Jaldo recibirá a Milei en Tucumán para celebrar el Día de la Independencia.

Recientemente, la Casa Rosada habilitó adelantos de coparticipación federal para congraciarse con líderes amigables en búsqueda de apoyos legislativos. De hecho, en esas partidas también se incluyó a La Rioja y Tierra del Fuego, dos territorios donde mandan jefes opositores, quienes atraviesan escenarios económicos delicados. A principios de este mes, Economía les dio luz verde a Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy para tomar hasta $400 mil millones en ese concepto para robustecer las arcas locales.

Por andarivel distinto, el jueves se reunieron en Chaco tres mandatarios: el anfitrión, Leandro Zdero, y sus pares Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Se trató de una acción conjunta patrocinada por el CFI, con el objetivo de potenciar obras hídricas para hacer frente a la llegada del "Súper Niño", un fenómeno climático que podría afectar a esos distritos durante le tercer trimestre del año.

En la cita, Pullaro ponderó el trabajo mancomunado entre las jurisdicciones, pero reclamó mayor participación del Estado nacional. "Necesitamos que desde el centralismo porteño miren más al interior productivo", clamó el litoraleño. En la semana, luego de haber recibido a Javier Milei y Manuel Adorni por el Día de la Bandera, había salido a despegarse del jefe de Gabinete. "Si fuese parte de la gestión santafesina, ya se hubiera ido hace rato", contrastó

Gobernadores CFI Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero y Elías Suárez se reunieron en Chaco, con respaldo del Consejo Federal de Inversiones.

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Pero más allá de las diferencias discursivas, el bloque Provincias Unidas, comandado por el exvicegobernadora santafesina Gisela Scaglia, evitó dar quorum en la sesión que pretendía avanzar sobre Adorni; una jugada a dos bandas con sus vecinos cordobeses, ya que los alfiles de Martín Llaryora tampoco bajaron al recinto. Sí lo hicieron, en cambio, Juan Schiaretti y su tropa. Policía bueno, policía malo.

A la par, un puñado de administraciones levantaron la voz ante la modificación de la ley de Biocombustibles que impulsa Patricia Bullrich en el Senado. Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Santa Fe y Córdoba advirtieron que la apertura de la producción del biodiésel a las empresas integradas generaría una quiebra masiva en las pymes del sector. La iniciativa por ahora se discute en comisiones del Senado.

Internas y conflictos salariales

Por fuera de las lógicas del Congreso, el mundo sigue girando. Aunque en todos los campamentos admiten que es prematuro hablar sobre las elecciones del año próximo, abundan los movimientos en ese sentido. El salteño Sáenz, por ejemplo, dejó un mensaje importante. Dijo que en caso de no poder competir se considerará "proscripto". Sucede que, a priori, no contaría con reelección. Sin embargo, la reforma constitucional que él mismo impulsó en 2021 dejó un gris sobre sus posibilidades para presentarse una vez más.

La reyerta se saldará en tribunales, pero el gobernador ya marcó la cancha. Por ahora, su principal amenaza es La Libertad Avanza (LLA), que optó por un sugestivo silencio ante la queja del primer magistrado. La gran incógnita es si su buen vínculo con la Casa Rosada desactivará el asedio violeta o si, por el contrario, los apóstoles de Milei pisarán el acelerador y se jugarán un pleno por ganar la provincia.

Embed - Encuentro Misionero on Instagram: " Encuentro Misionero culminó su proceso de inscripción y queda formalmente constituido. Un paso enorme para un espacio político que nace para sumar, representar y trabajar codo a codo con cada misionero. Encuentro Misionero. Un espacio que se consolida para construir Misiones, con los Misioneros." View this post on Instagram

En el otro extremo del Norte Grande, el oficialismo de Misiones atraviesa una de sus crisis más agudas. Este jueves, se confirmó la constitución formal de Encuentro Misionero, el nuevo sello con el que Carlos Rovira intentará resistir la avanzada libertaria el año próximo. Se trata de un rebranding de su histórico Frente Renovador de la Concordia Social (FRCS), desgastado por años en el ejercicio del poder.

Lo curioso del caso fue que la flamante escudería presenta al gobernador Hugo Passalacqua como vicepresidente segundo, un nombramiento que en el Ejecutivo desconocen. La grieta entre el mandatario y Rovira es cada vez más amplia, al punto de que Passalacqua explora un armado propio para buscar la reelección en los próximos comicios locales, que serían entre abril y junio. El encargado de poner en palabras el disgusto oficial fue el jefe de Gabinete Carlos Sartori, cercano al jefe provincial.

“Cambiaron la denominación del Partido de la Concordia de manera inconsulta. En ningún momento nos convocaron. Hicieron una presentación ante el Tribunal Electoral Federal solicitando el cambio de denominación, incluso utilizando la ficha de afiliación sin consultar a los afiliados si estaban de acuerdo o no con el nuevo nombre del partido”, dijo el funcionario al programa local "Show de los impactos". Y agregó: "Ellos se fueron y nosotros seguimos en este espacio. No hay unidad".

Al sur del país, en tanto, arrecían conflictos salariales con los docentes. Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz son escenario de marchas y medidas de fuerza. El escenario más complejo es el santacruceño, donde el mandatario Claudio Vidal intenta desactivar una extensa protesta que sumó a estatales y hasta a la policía. Desde distintos distritos ponen el eje en que la conflictividad social va in crescendo.