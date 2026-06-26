En Casa Rosada apuestan a que sale Manuel Adorni y entra Diego Santilli

En la Casa Rosada aseguran que el fin de semana será decisivo. La investigación judicial contra el jefe de Gabinete aceleró las especulaciones sobre un relevo y el ministro del Interior gana terreno como posible reemplazante

La crisis política y el avance de la investigación judicial aceleraron las versiones sobre un cambio en la conducción del Gabinete.

“Será un fin de semana movido” , comentaban en los pasillos de la Casa Rosada y no se referían al partido de la selección Argentina. Este viernes comenzaron temprano los rumores en cuanto a que Manuel Adorni dejaría la jefatura de Gabinete de ministros. Y las miradas buscando su reemplazo se dirigían al despacho del actual ministro de Interior, Diego Santilli. “Por ahora parece el número puesto ”, comentaban.

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El actual ministro del interior tiene una buena relación tanto con el presidente como con su hermana Karina. Además de sus lazos con el PRO, Santilli mantiene un buen vínculo con el resto del gabinete y contactos fluidos con los gobernadores. Así, para algunos sería el casi seguro reemplazante de Adorni, aunque en el mundo libertario nunca se sabe si no hay algún tapado.

Por supuesto la decisión de desplazar a Adorni es del presidente Javier MIlei, quién este jueves desde Madrid, volvió a ratificar su convencimiento de que su jefe de gabinete es honesto. Aunque con la frase de que lo echaría si la Justicia lo encuentra culpable a Adorni”, se abrió la puerta de salida.

Las versiones se basan en que el fiscal Gerardo Pollicita habría encontrado severas inconsistencias en las declaraciones del cuestionado funcionario. Según trascendió, Adorni deberá demostrar su inocencia, en un caso en el que se comenta que está seriamente comprometido y que el proceso sería “largo”.

A la cadena de escándalos por gastos que Adorni no podría justificar, en las últimas horas se sumó la compra, con su cuenta de Mercado Libre, de un “monitor gamer” y dos proyectores para videojuegos por casi 6 millones de pesos. Trascendió que la adquisición fue hecha desde la cuenta personal del funcionario, pero con tarjetas de crédito ajenas.

Fuentes oficiales comentan que es prácticamente unánime la opinión en las fuerzas políticas aliadas e incluso dentro del propio Gobierno, de que la situación es “insostenible”.

Particularmente, al PRO le está resultando muy difícil respaldar la permanencia del jefe de Gabinete y ya ha pagado costos como la renuncia al partido de Esteban Bullrich.

En tanto, la senadora Patricia Bullrich habría comentado en el Gobierno ya que no estaba en condiciones de sostener a Adorni en el Senado, según señalaron fuentes oficiales a Ámbito.

Tanto en Diputados como en la cámara alta están previstas reuniones de comisión para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Además de la parálisis en las decisiones del Poder Ejecutivo, en el entorno presidencial dicen que “cayó muy mal entre los ministros que Adorni haya mentido”.

En declaraciones a la prensa, el presidente Javier Milei volvió a señalar que creía en su inocencia, pero aclaró que “Si la Justicia lo encuentra culpable a Adorni, lo vuelo yo de una patada”.

Se especula con que Milei podría tomar una decisión tan pronto como regrese al país este fin de semana. Mentes maliciosas especulan que "lo va a echar durante el entretiempo del partido de Argentina" (este sábado por la noche).

Relevo

El actual ministro del interior tiene una buena relación tanto con el Presidente como con su hermana Karina.

Además de sus lazos con el PRO, Santilli mantiene un buen vínculo con el resto del Gabinete y contactos fluidos con los gobernadores. Así, para algunos sería el casi seguro reemplazante de Adorni, aunque en el mundo libertario nunca se sabe si no hay algún tapado.