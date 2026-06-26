La compra de dólar ahorro cedió en mayo, pero se mantuvo arriba de los u$s2.000 millones por sexto mes seguido

La compra de dólares para atesoramiento volvió a ser la principal fuente de salida de divisas del sistema, aunque fue compensada por las exportaciones y la deuda. El panorama para junio luce más sombrío.

La compra de dólares para atesoramiento volvió a ser la principal fuente de salida de divisas.

La compra de dólar ahorro cedió en mayo, pero se mantuvo por encima de los u$s2.000 millones por sexto mes consecutivo . Se dio en un mes de calma cambiaria, ya que las primeras turbulencias comenzaron a observarse recién en junio , por lo cual no sería sorprendente que la búsqueda de cobertura haya sido mayor en el mes que está por finalizar.

Según los datos del mercado de cambios y el balance cambiario del Banco Central (BCRA) , las "personas humanas" adquirieron u$s2.212 millones para atesoramiento, en términos netos, al contemplar tanto las operaciones con "billetes", "divisas" y "otras inversiones". La cifra es 23,1% menor a la de abril y 36,4% inferior a la de mayo de 2025, aunque fue casi idéntica a la de marzo último y no se alejó demasiado de los niveles observados desde diciembre del año pasado.

Al contemplar solo el segmento de billetes, el BCRA detalló las personas "realizaron compras netas sin fines específicos por u$s1.804 millones, un 20% menor respecto de las compras del mes anterior". "En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,4 millones de individuos compraron billetes por u$s2.212 millones, mientras que unos 730.000 vendieron por u$s408 millones .

En paralelo, los datos oficiales mostraron que las empresas realizaron ventas netas de billetes y de divisas sin fines específicos por u$s212 millones y u$s114 millones, respectivamente. La autoridad monetaria subrayó que el 37% de la salida neta de billetes y divisas sin fines específicos quedó depositados en bancos locales, un 16% pasó a incrementar la posición de activos externos y otro 42% fue entregado a las entidades para cubrir los gastos de “Servicios y otros corrientes” realizados con tarjetas.

De este modo, la demanda de dólares de los ciudadanos argentinos volvió a ser el principal factor de salida de divisas del sistema.

En mayo entraron más dólares de los que salieron, gracias a las exportaciones y la deuda

Sin embargo, durante el mes en cuestión fueron más los dólares que ingresaron que los que egresaron. El principal aporte lo hizo la balanza comercial que, al agrupar bienes y servicios, arrojó un resultado favorable de u$s3.520 millones.

El número cuadruplicó al de mayo del año pasado y fue el tercero más alto desde que Javier Milei es presidente, solo por detrás de enero de 2024, cuando todavía regían estrictos controles a las importaciones, y septiembre de 2025, mes en el cual el Gobierno habilitó por apenas unos días una quita de retenciones, que fue aprovechada solo por un puñado de grandes agroexportadoras.

También siguió siendo relevante el ingreso de "billete verde" por la colocación de deuda privada. Según cálculos de Ámbito en base al informe del BCRA, este rondó los u$s1.800 millones, apenas por debajo del número de abril, pero por encima de los valores de los meses previos.

En cuanto a la deuda pública, el saldo también fue positivo para las arcas del Central. Vale recordar que durante este mes hubo un desembolso neto por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro volvió a conseguir financiamiento en dólares en sus habituales licitaciones mensuales.

Alerta dólar: los datos de junio no son alentadores

Si uno se queda con la foto de mayo, el panorama en materia cambiaria es más que alentador. No obstante, en junio emergieron las principales señales de alarma.

En el mes que está por terminar, el tipo de cambio oficial mayorista trepó cerca de 5%, desde la zona de los $1.410 hasta aproximadamente $1.480. Desde octubre pasado, mes de las elecciones legislativas, que no se veía un avance similar.

La Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia (Bapro) sostuvo que esto respondió fundamentalmente a tres factores. En primer lugar, señaló que "la oferta de dólares por cereales y oleaginosas cayó cerca de u$s1.000 millones en junio" y avizoró que, pasada la temporada alta de exportación de la cosecha gruesa, se espera una reducción de la entrada de divisas por el comercio exterior.

image

En segundo lugar, subrayó una desaceleración en el crédito en dólares a empresas y provincias por préstamos bancarios y Obligaciones Negociables (ON). Particularmente resaltó una merma de u$s600 millones en las ON del sector energético y de u$s500 millones en las deudas subnacionales.

image

En tercer lugar, indicó el Bapro, influyó el fortalecimiento del dólar a nivel global. Esto se reflejó, también, en una devaluación del 3,3% del real brasileño.

"El escenario de stocks es distinto al de flujos: a pesar de que las reservas brutas crecieron u$s6.000 millones en el año, la Argentina sigue teniendo la mitad de reservas sobre PBI del promedio regional (7% vs. 14%). Este pilar del equilibrio macro tiene camino para recorrer", concluyó la entidad financiera pública.