Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 26 de junio

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El dólar oficial y los financieros se mantienen en sus máximos de 2026 tras despertarse durante junio. En tanto, el riesgo país cayó a 435 puntos, mientras que el S&P Merval en dólares también avanzó. La city se posa su mirada en los factores que podrían presionar sobre la cotización de la divisa hacia delante. En el plano internacional, las bolsas viven una rueda negativa ante las fuertes caídas del sector tecnológico.