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26 de junio 2026 - 11:45

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 26 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial y los financieros se mantienen en sus máximos de 2026 tras despertarse durante junio. En tanto, el riesgo país cayó a 435 puntos, mientras que el S&P Merval en dólares también avanzó. La city se posa su mirada en los factores que podrían presionar sobre la cotización de la divisa hacia delante. En el plano internacional, las bolsas viven una rueda negativa ante las fuertes caídas del sector tecnológico.

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Las acciones y los bonos se encaminan a cerrar la semana con pérdidas

A nivel global, las acciones tecnológicas arrastran a las bolsas mundiales luego de una nueva ola de ventas en los fabricantes de semiconductores.

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Junio negro para las Siete Magníficas: perdieron u$s3 billones y hay dudas sobre las perspectivas para la IA

La desconfianza del mercado ante el gasto en inteligencia artificial golpeó a las grandes tecnológicas en junio. En esta nota, el ranking detallado de pérdidas bursátiles de cada compañía.

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Bitcoin se hunde a u$s59.000, su nivel más bajo desde 2024, y arrastra a todo el mercado cripto

La criptomoneda más importante del mundo acumula una caída del 3% en las últimas 24 horas y toca mínimos de dos años. Los ETF de bitcoin encadenan siete semanas consecutivas de salidas de capital, con retiros por u$s1.350 millones solo en la última semana.

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El Gobierno otorgó la habilitación definitiva al Puerto Quequén

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó la habilitación del puerto bonaerense con carácter provincial, de uso público y destino comercial. La medida alcanza a las seis terminales que operan dentro del complejo.

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Javier Milei, sobre Manuel Adorni: "Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada, pero yo creo en su honestidad"

El Presidente recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Durante su conferencia repasó su llegada a la política, reflexionó sobre el desafío de gobernar y lanzó nuevas críticas contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, al tiempo que defendió el rumbo económico de la Argentina.

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El dólar oficial consolida la tendencia alcista y se mantiene en máximos desde noviembre

Pese al retroceso de la jornada anterior, el dólar oficial se mantiene en uno de sus puntos más altos en lo que va del año. Mientras tanto, el mercado evalúa el impacto de la dinámica de las reservas del BCRA, la cercanía con el segundo semestre y la menor afluencia de dólares.

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Las acciones tecnológicas hunden los mercados globales, pese a la baja sostenida del petróleo

Las acciones tecnológicas una vez más arrastraron a la baja a los índices globales, ya que las caídas de los fabricantes de chips y un informe de que OpenAI podría posponer los planes de salir a bolsa golpearon a los inversores.

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Tras alivio fiscal, las fintech insisten con el pago de sueldos y esperan reformas tributarias para expandir el crédito

El sector celebró las exenciones al impuesto al cheque impulsadas por el Gobierno, aunque advirtió que aún quedan pendientes reformas tributarias, mayor interoperabilidad y la eliminación de restricciones que limitan la competencia con los bancos.

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Turismo: en mayo llegaron más extranjeros y cayó la salida de argentinos, pero el saldo siguió en rojo

El ingreso de visitantes no residentes creció 20,4% en mayo y Brasil encabezó los países de origen. En tanto, los viajes de residentes al exterior bajaron 12,1%, aunque la cuenta del sector se mantuvo deficitaria.

Tomás Alejandro Giancola

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Lo que se dice en la mesas: hora de recoger barriletes del carry trade; sopla sudestada y el segundo semestre lo sabe

La mirada de los meseros sobre el carry trade y la dinámica cambiaria para el segundo semestre. Mucho debate sobre el nuevo sheriff de la Fed.

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Las pymes buscan paliar la crisis: CAME pidió incentivos al consumo, financiamiento accesible y un nuevo consenso fiscal

También reclamaron que la lucha contra la competencia desleal sea una política sostenida. Estuvieron presentes el jefe de Gobierno porteño y el gobernador bonaerense, aunque los funcionarios del Gobierno nunca llegaron.

Por Erika Cabrera

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Las pymes se financiaron al 25,33% en el mercado de capitales durante mayo: la tasa bajó casi 15 puntos en un año

La sociedad de bolsa VetaCap lanzó un nuevo índice, con el objetivo de brindar una referencia sobre el costo de un crédito, que tiene una fuerte incidencia de las SGR.

Por Santiago Reina

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