Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 4 de julio

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 4 de julio

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 1281

2: 5870

3: 8321

4: 9856

5: 9323

6: 5440

7: 9888

8: 9258

9: 1521

10: 6028

11: 5038

12: 6038

13: 8056

14: 8691

15: 0297

16: 2872

17: 1671

18: 9331

19: 0152

20: 6003

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.