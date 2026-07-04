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4 de julio 2026 - 09:35

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 4 de julio

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 4 de julio.

Resultados de la quiniela nocturna Nacional y de la Provincia ayer, viernes 3 de julio

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 5798
  • 2: 5750
  • 3: 9357
  • 4: 8707
  • 5: 4557
  • 6: 0611
  • 7: 0905
  • 8: 4354
  • 9: 8133
  • 10: 0010
  • 11: 7258
  • 12: 5374
  • 13: 5075
  • 14: 9355
  • 15: 1614
  • 16: 2452
  • 17: 8996
  • 18: 0432
  • 19: 3012
  • 20: 6854

Letras de la Nacional: IDHN

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 1281
  • 2: 5870
  • 3: 8321
  • 4: 9856
  • 5: 9323
  • 6: 5440
  • 7: 9888
  • 8: 9258
  • 9: 1521
  • 10: 6028
  • 11: 5038
  • 12: 6038
  • 13: 8056
  • 14: 8691
  • 15: 0297
  • 16: 2872
  • 17: 1671
  • 18: 9331
  • 19: 0152
  • 20: 6003

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

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