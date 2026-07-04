La inflación desacelera, pero la city enciende alarmas por el devenir en el precio de los combustibles Por Solange Rial + Agregar ámbito en









Ahora que el precio global del petróleo volvió a niveles de pre-guerra, la duda es si el Gobierno compensará a las energéticas o priorizará la desaceleración en el IPC.

Ahora que el petróleo volvió a niveles de pre-guerra, resta saber si bajarán los precios internos en los surtidores. Depositphotos

Las consultoras privadas coinciden en sostener que la inflación habría perforado el 2% en junio, pero advierten que, hacia adelante, el foco estará puesto en los precios de los combustibles. Cabe recordar que el Gobierno dispuso congelar estos valores a partir de la disparada en el barril por la guerra en Medio Oriente. Ahora que el petróleo volvió a niveles de pre-guerra, todavía no queda claro si bajarán, y en qué medida, los precios en los surtidores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde la consultora 1816 expresaron que la velocidad de la desaceleración de los precios al consumidor dependerá en parte de YPF, ya que, por tener una participación de mercado de más del 50% en el comercio minorista de combustibles, puede fijar el precio de la nafta y el gasoil. Según sus propios cálculos, la nafta local debería bajar alrededor de 16% para acomodarse a los menores precios internacionales del petróleo, por lo que de implementarse tendría un impacto directo en el IPC de alrededor de 0,65 puntos porcentuales (sin contar el relevante efecto indirecto).

Pero hay un tema no menor, y tiene que ver con el buffer (congelamiento de precios), que dejó a la nafta más barata de lo que correspondía según el precio del Brent y del A3500. Por lo tanto, aclaró la consultora, en realidad "el sobreprecio actual lo que hace es ni más ni menos que compensar a los refinadores y expendedores de combustibles".

Es así que el Gobierno entra en un dilema. "Si el objetivo es compensar todo el buffer (priorizando a los accionistas de YPF), la nafta debería mantenerse alrededor de los precios actuales hasta mediados de noviembre, calculamos, asumiendo este valor en pesos del Brent. Si, en cambio, el objetivo del Gobierno es acelerar el proceso de desinflación, pensando ya en las elecciones del año próximo, podríamos llegar a ver algún movimiento en los precios de los combustibles en los próximos meses", profundizó 1816.

También desde Grupo SBS sostuvieron que el precio de los combustibles es una variable a monitorear en el segundo semestre. "Movimientos de YPF respecto a precios en el surtidor tras la caída del Brent, aun con el buffer implementado desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, deberán ser monitoreados por el impacto inmediato sobre el IPC", alertaron.

El IPC busca quebrar la barrera del 2% El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, debutó en sus habituales ruedas de prensa ratificando la expectativa oficial de que la inflación consolide su tendencia a la baja y logre perforar el umbral del 2% mensual. De cumplirse estas proyecciones, la dinámica de precios registraría su menor marca en casi un año. Pese a esto las consultoras analizaron qué factores aún influyen en la inercia inflacionaria. Para C&T Asociados, tanto el componente núcleo como el de regulados contribuyeron a la moderación del mes, mientras que los estacionales se aceleraron. "La variación de precios fue perdiendo impulso a lo largo del mes, cerrando más cerca del 1,5% sobre el fin del mismo, lo que favorece una menor inflación en julio. Frente a esto, debe tenerse en cuenta que en julio los rubros vinculados al turismo tienen un pico por las vacaciones de invierno", especificaron. Para Equilibra, en cambio, la inflación de junio fue liderada por subas de precios regulados y estacionales (ambos con aumentos de 2,8%), impulsada por incrementos de tabaco, tarifas de energía y verduras, mientras que jugaron a favor la fuerte desaceleración en alimentos y bebidas no estacionales (subieron menos de 1%, luego de haber trepado 1,8% en mayo).

Temas Inflación

Combustibles