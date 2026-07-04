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4 de julio 2026 - 12:33

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del sábado 4 de julio en el Mundial 2026

seleccion argentina cabo verde
Por @Argentina

La Albiceleste ganó este viernes el duelo de 16avos ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. La próxima parada: Egipto.

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde disputado en el Hard Rock Stadium de Miami no fue nada cómodo para el conjunto nacional. El equipo africano empató dos veces el partido, tras estar debajo por los goles de Lionel Messi en la primera etapa y Lisandro Martínez en el inicio del tiempo extra. Ahora, el seleccionado descansa y deberá verse las caras con Egipto el próximo martes 7 de julio desde las 13.

Qué dijeron Lisandro Martínez, Cuti Romero y Tagliafico pospartido

Martínez fue uno de los entrevistados tras el encuentro y aseguró que hubo "dos equipos que dejaron todo, pero fuimos justos ganadores". El central valoró su aporte ofensivo, pero se lamentó por su intervención en uno de los tantos caboverdianos: "Solamente me preocupa que no me hagan goles". "Ellos hicieron un excelente partido, pero este equipo nunca se da por vencido y hay una hermosa energía", agregó y destacó que "está bueno que pasen estas cosas, hay que saber sufrir".

Lisandro Mart&iacute;nez, autor del segundo gol de Argentina.

Lisandro Martínez, autor del segundo gol de Argentina.

A su turno, Cristian Romero declaró en TyC Sports. "Sabemos que podían ponernos en dificultad, es una selección que hizo una fase de grupo muy buena", analizó y aclaró que "hay que mejorar y seguir pensando lo que se viene". "Estamos en la élite del fútbol y todas son selecciones muy físicas y muy buenas", planteó y sostuvo que "a partir de mañana empezaremos a preparar el equipo de la mejor manera para el partido con Egipto porque será un partido muy difícil".

Otro que tuvo su encuentro ante la prensa tras el triunfo fue Nicolás Tagliafico. "No era un partido para que se nos escape", dijo y se alegró porque "por suerte lo sacamos adelante". Luego insistió que "ahora estamos para descansar y empezar a pensar en Egipto". "Me quedo con el empuje que el equipo tuvo desde el primer minuto. Hoy fue duro, pero se sacó adelante", concluyó.

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Las perlitas de Argentina-Cabo Verde

Ya desde antes de comenzar el enfrentamiento, uno de los momentos más icónicos se hizo ver: el del arquero Emiliano Dibu Martínez, quien se hizo la flamante bandera argentina en el pelo, tal como en el Mundial pasado en Qatar. Mientras se preparó, pateó alto y fuerte una pelota hasta darle sin querer a una de las cámaras aéreas del estadio, que se tambaleó. El marplatense, en un gesto de humildad y respeto, alzó el brazo y le pidió disculpas al operador.

Dibu Mart&iacute;nez volvi&oacute; a pintarse la bandera en el pelo.

Dibu Martínez volvió a pintarse la bandera en el pelo.

Como otras ocasiones, el capitán Lionel Messi fue visto durante el calentamiento buscando con la mirada a su familia en la tribuna. En ese instante, sonrió y saludó con su brazo, ya más tranquilo.

Otro momento dentro de la cancha, ya de un tinte más simbólico, fue el saludo entre los directores técnicos de ambos países, cuando el entrenador Pedro Leitao Brito, apodado Bubista, se acercó al propio Lionel Scaloni. En ese momento, no sólo le estrechó la mano sino que le entregó un banderín de Cabo Verde a modo de obsequio.

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Messi superó a Pelé y Kylian Mbappé en una marca clave del Mundial

Lionel Messi volvió a agrandar su leyenda con el gol que abrió el partido ante Cabo Verde por los 16avos de final. El capitán de la Selección argentina alcanzó una nueva marca histórica y superó a dos nombres enormes del fútbol mundial: Pelé y Kylian Mbappé.

Messi sigue rompiendo r&eacute;cords.

Messi sigue rompiendo récords.

De acuerdo a lo informado por Opta, Messi llegó a 12 contribuciones de gol en rondas eliminatorias de la Copa del Mundo, producto de 6 goles y 6 asistencias. Con ese registro, quedó como el futbolista con más participaciones directas en tantos en fases finales desde 1966, por encima de Pelé y Mbappé, que acumulan 11 cada uno.

A los 39 años, Messi sigue sumando capítulos a una carrera mundialista que ya lo tiene como uno de los grandes protagonistas de la historia del torneo.

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Las reacciones de Messi tras la agónica victoria de Argentina

En un encuentro cargado de tensión, Lionel Messi volvió a marcar diferencias con un gol y dos acciones determinantes en el tiempo suplementario, para luego protagonizar un sentido desahogo en el final.

La Albiceleste dejó escapar dos ventajas durante el partido y recién pudo asegurar el triunfo en la prórroga, luego de una intensa resistencia del conjunto africano.

Cuando el árbitro canadiense Drew Fischer decretó el final del encuentro, el capitán argentino descargó toda la tensión acumulada durante los 120 minutos. "Vamos, vamos, con*** de su madre", se leyó claramente en los labios de Messi, quien celebró con alivio una clasificación que resultó mucho más compleja de lo esperado.

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Argentina clasificó a octavos y se enfrentará a Egipto en el Mundial 2026: horario, TV y dónde se juega

Argentina le ganó a Cabo Verde por 3-2 en un partido para el infarto. Los de Lionel Scaloni obtuvieron la calcificación a los octavos de final del Mundial 2026 donde se enfrentarán con Egipto.

La "Albiceleste" disputará el próximo partido de fase definitoria el martes 7 de julio ante otra selección africana. Los Faraones llegarán al duelo tras una victoria en la tanda de penales por 4 a 2 a Australia, luego de igualar 1 a 1 en el partido.

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Lionel Scaloni valoró el carácter de Argentina tras el susto ante Cabo Verde: "No hay nada fácil"

Lionel Scaloni habló después del sufrido triunfo de la Selección argentina por 3 a 2 ante Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026, y valoró el carácter de sus jugadores en una noche mucho más exigente de lo esperado. “Partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde”, expresó el entrenador, visiblemente conmovido tras la clasificación a octavos.

El DT también felicitó al rival y remarcó que el desarrollo del encuentro confirmó la dificultad de cada cruce mundialista. “Cuando uno dice que no hay rival fácil, hoy han demostrado que son un gran equipo”, sostuvo Scaloni, luego de un partido en el que Argentina estuvo dos veces en ventaja, sufrió el empate en el alargue y recién pudo sellar el pase con un gol de Cristian “Cuti” Romero.

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Lionel Messi habló tras el triunfo ante Cabo Verde: "Esto es mata-mata y nadie te regala nada"

El festejo de Lionel Messi por su séptimo gol en este Mundial 2026

El festejo de Lionel Messi por su séptimo gol en este Mundial 2026

Lionel Messi habló después del sufrido triunfo de la Selección argentina por 3 a 2 ante Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026, y dejó una reflexión sobre la dificultad de las instancias eliminatorias. “Esto es mata-mata y nadie te regala nada”, sostuvo el capitán argentino tras la clasificación a octavos.

El rosarino reconoció que el partido fue más complejo de lo esperado, aunque remarcó que el rival ya había dado señales de competitividad durante el torneo. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay”, afirmó.

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Argentina ganó un partido para el infarto ante Cabo Verde, sigue en carrera y se viene Egipto en octavos

Argentina sufrió por demás ante Cabo Verde, la revelación del Mundial 2026, pero logró su cometido: ganó 3 a 2 y pasó a octavos de final. Los de Lionel Scaloni estuvieron en ventaja en dos oportunidades, pero los africanos supieron jugar el encuentro ante la campeona del mundo y le presentaron dificultades que llevaron al encuentro a que se defina en el tiempo suplementario. Cristian Romero, que llegó con lo justo, anotó el de la victoria. Ahora, a pensar en Egipto.

El Hard Rock Stadium fue testigo esta noche de uno de los mejores partidos de la actual Copa del Mundo. Los Tiburones Azules complicaron las cosas para la Albiceleste, que debió trabajar para conseguir el ansiado triunfo. Con goles de Lionel Messi, en el primer tiempo, y de Lisandro Martínez y Romero en el alargue, se impusieron a los caboverdianos, que pese a la derrota se van de la cita habiendo hecho historia por el buen desempeño en los cuatro partidos que disputaron.

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