Selección argentina, EN VIVO: la jornada del sábado 4 de julio en el Mundial 2026

Qué dijeron Lisandro Martínez, Cuti Romero y Tagliafico pospartido

Martínez fue uno de los entrevistados tras el encuentro y aseguró que hubo "dos equipos que dejaron todo, pero fuimos justos ganadores". El central valoró su aporte ofensivo, pero se lamentó por su intervención en uno de los tantos caboverdianos: "Solamente me preocupa que no me hagan goles". "Ellos hicieron un excelente partido, pero este equipo nunca se da por vencido y hay una hermosa energía", agregó y destacó que "está bueno que pasen estas cosas, hay que saber sufrir".

Lisandro Martínez, autor del segundo gol de Argentina.

A su turno, Cristian Romero declaró en TyC Sports. "Sabemos que podían ponernos en dificultad, es una selección que hizo una fase de grupo muy buena", analizó y aclaró que "hay que mejorar y seguir pensando lo que se viene". "Estamos en la élite del fútbol y todas son selecciones muy físicas y muy buenas", planteó y sostuvo que "a partir de mañana empezaremos a preparar el equipo de la mejor manera para el partido con Egipto porque será un partido muy difícil".

Otro que tuvo su encuentro ante la prensa tras el triunfo fue Nicolás Tagliafico. "No era un partido para que se nos escape", dijo y se alegró porque "por suerte lo sacamos adelante". Luego insistió que "ahora estamos para descansar y empezar a pensar en Egipto". "Me quedo con el empuje que el equipo tuvo desde el primer minuto. Hoy fue duro, pero se sacó adelante", concluyó.

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