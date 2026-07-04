Donald Trump inauguró los festejos por los 250 años de EEUU, atacó al comunismo e impulsó la reforma electoral

Desde el Monte Rushmore, el presidente elogió la historia de Estados Unidos, cuestionó a la izquierda, defendió la Ley SAVE America. Hoy, en Washington, se realizará el acto central del 4 de julio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dio inicio el viernes por la noche a las celebraciones por el 250° aniversario de la Independencia de su país con un acto en el Monte Rushmore , en Dakota del Sur, donde reivindicó el "excepcionalismo estadounidense", y cargó contra el comunismo : "Es la mayor amenaza para nuestro país, incluida la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o incluso el 11 de septiembre".

La visita funcionó como antesala de los festejos centrales del 4 de julio , que tendrán lugar este sábado en Washington bajo el nombre "Homenaje a Estados Unidos" , con un discurso presidencial, sobrevuelos militares y un espectáculo de fuegos artificiales.

Frente a una multitud reunida al pie del monumento que homenajea a George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, Trump definió la celebración como "uno de los días más extraordinarios de la historia del mundo" .

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que Estados Unidos enfrenta un nuevo desafío interno y aseguró que el país atraviesa "un resurgimiento de la amenaza comunista" . En ese sentido, afirmó: “Al acercarnos a este magnífico aniversario, vemos nuestra identidad estadounidense bajo un nuevo ataque”.

En esta misma línea, reafirmó: " El comunismo es el enemigo de las personas libres en todas partes . Es el enemigo de la Constitución. Sobre todo, es el enemigo del 4 de julio de 1776 . Puedes ser leal a Karl Marx , o puedes ser leal a América . Puedes ser un Comunista, o puedes ser un Patriota. No puedes ser ambas cosas".

Trump también vinculó el crecimiento de la izquierda con las elecciones legislativas de noviembre y sostuvo que representa una de las principales amenazas para el país. “En los últimos años ha habido un intento innegable de cambiar este carácter excepcional, de arrebatarnos el espíritu estadounidense, de alejarnos de nuestra historia”, afirmó.

En ese contexto, volvió a defender la Ley SAVE America y aseguró que el Partido Republicano solo perdería las elecciones de medio término "si nos permitimos perderlas, si somos necios, estúpidos e imprudentes. Pero si eliminamos el obstruccionismo como deberíamos hacer, y votamos inmediatamente a favor de la Ley SAVE America, entonces no perderemos una elección durante 100 años...".

Además, sostuvo: "El Partido Comunista está compuesto por inmigrantes ilegales, criminales y todos aquellos que no quieren trabajar".

Elogios a la historia de Estados Unidos y críticas a Biden

En medio de la ola de calor que afecta a gran parte del país, Trump repasó distintos avances tecnológicos impulsados por Estados Unidos y cerró con una broma sobre el aire acondicionado: "Somos la nación que soñó y creó el mundo moderno —tendimos los ferrocarriles, levantamos esos grandes y hermosos rascacielos, domamos la electricidad e inventamos la bombilla, el teléfono, el avión, la línea de ensamblaje, la televisión, el microchip, la computadora personal, internet, GPS, el teléfono inteligente— y casi todo lo demás que se ha inventado jamás, incluyendo... una cosa llamada aire acondicionado", bromeó.

Tras el repaso por las invenciones estadounidenses, el mandatario cambió rotundamente de eje y cuestionó fuertemente a la gestión de Joe Biden al señalar que, hace dos años, Estados Unidos era "una nación en declive".

“Durante 250 años, el mundo miró a Estados Unidos y se inspiró en sus avances, su fortaleza y sus actos de fe y esperanza”, sostuvo. Luego agregó: "Hace dos años, se nos reían, se burlaban de nosotros y éramos una nación en declive...".

Para cerrar, aseguró: "Hoy (...) somos respetados como ninguna nación en el mundo es respetada... ¡y quiero decirles: lo mejor está por venir!".

El acto central por el 250° aniversario de EEUU

Las celebraciones continuarán este sábado con un acto encabezado por Trump en el National Mall de Washington. El evento incluirá sobrevuelos de aviones militares - entre ellos el nuevo Air Force One y un bombardero furtivo B-1-, inmediatamente después del discurso presidencial, además de un espectáculo de fuegos artificiales que la organización anunció como el más grande realizado hasta el momento.

Today, America wakes 250 years later as a beacon of hope, a republic entrusted to its people, an idea that changed the world.



A nation worth preserving. A dream worth pursuing. A freedom defended by every generation.



Happy 250th, America! pic.twitter.com/zbQNQmU22L — The White House (@WhiteHouse) July 4, 2026

El propio Trump ironizó sobre las altas temperaturas previstas para la jornada: "El 4 de julio hará aproximadamente 41 grados centígrados (107 grados Fahrenheit), y voy a ir y voy a dar un discurso muy largo, solo para demostrar que puedo hacer cualquier cosa".

En paralelo, una encuesta de la Universidad de Quinnipiac mostró que el 61% de los estadounidenses considera que el país no cumple actualmente con los ideales de la Declaración de Independencia, aunque las respuestas varían según la afiliación política de los consultados.