Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del viernes 27 de noviembre.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, viernes 27 de noviembre
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 6211
- 2: 2400
- 3: 9527
- 4: 3150
- 5: 6490
- 6: 6778
- 7: 0453
- 8: 7240
- 9: 3459
- 10: 9281
- 11: 8028
- 12: 9022
- 13: 6665
- 14: 5751
- 15: 3673
- 16: 3563
- 17: 6625
- 18: 4718
- 19: 4834
- 20: 2853
Letras de la Nacional: UJRZ
Provincia
- 1: 6741
- 2: 2178
- 3: 3296
- 4: 6680
- 5: 8984
- 6: 3803
- 7: 4604
- 8: 2461
- 9: 2463
- 10: 2161
- 11: 5015
- 12: 5330
- 13: 1496
- 14: 6693
- 15: 5667
- 16: 9973
- 17: 0725
- 18: 1886
- 19: 1189
- 20: 6891