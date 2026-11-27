Las compañías adelantan colocaciones de deuda para evitar la volatilidad de 2027, mientras los inversores siguen de cerca la evolución del programa económico y las reservas.

La incertidumbre electoral y económica lleva a las empresas a adelantar emisiones de deuda y a los inversores a buscar cobertura ante el riesgo de 2027.

Meses atrás, e incluso con más ahínco en las últimas semanas desde esta sección se viene advirtiendo que los mercados estaban no solo recalculando posiciones sino adelantando decisiones que eran propias de un escenario electoral cuando aún restaba muchísimo tiempo para las elecciones presidenciales. Pero varios factores, amén de los externos, se amalgamaron para exacerbar las expectativas negativas de los inversores.

Todo ello redundó en un enrarecimiento del clima financiero que ayudado por shocks externos y potenciado por desaciertos locales profundizaron el reposicionamiento en detrimento de los activos argentinos. O sea, al “sell-off” global se le sumó, con mayor dureza, el castigo a los activos argentinos. Todo rumian que los precios son atractivos, hay mucho para ganar, pero no se ven manos que salgan a comprar.

Como si fuera poco se coló la “recesión técnica” en el debate existencial libertario , aunque para el especialista en ciclos económicos, el “tucumano” Juan Jorrat, según un mejor indicador que el EMAE diseñado junto a sus colegas Víctor Elías y Manuel Cordomí la economía argentina está en recesión desde comienzos del año pasado. Al margen, de la discusión técnica la sensación térmica, no minera, no petrolera, no agropecuaria ni bancaria, luce como de la era de los glaciares.

Mientras tanto, el ingrediente político global lo aportan las próximas elecciones generales en España donde si un triunfo opositor da lugar a una mayoría estable del PP y Vox los inversores ven con buenos ojos algunos sectores dónde apostar como bancos y energéticas, pero en realidad si el nuevo gobierno viene con medias pro-mercado los papeles hispanos tiene aún “upside”.

Sin embargo, pese a que la economía española llega a las elecciones más consolidada que la mayoría de sus socios europeos y con cuentas fiscales más saneadas, el próximo gobierno tendrá un margen fiscal limitado por lo que el mercado teme los riesgos que supondrían recortes de impuestos sin acompañamiento equivalente del gasto y unas políticas migratorias más restrictivas. En este contexto, qué se escucha entre las mesas de operaciones y los back-office.

Las empresas adelantan emisiones y los inversores buscan cobertura

La ola de ventas mundial que castigó duramente a los bonos y acciones argentinos, que ostentan un mayor “beta” que sus pares emergentes (más beta, más riesgo, más retorno) fue el eje de un encuentro reservado en la otra orilla, en un spa de Carmelo con inversores del exterior.

Uno de los datos que más ruido hizo entre los presentes provino de parte de los representantes de dos bancos extranjeros que operan en Argentina, muy activos en colocaciones de bonos corporativos y provinciales. Según estos ejecutivos, que acompañaron diligentemente también al tándem Caputo-Bausili en tiempos de Macri en la ola de emisiones internacionales, diferencian esta etapa libertaria del binomio como de menor activismo colocador sucumbiendo a manos del sector privado y las provincias.

O sea, las que ahora salen a colocar en el exterior son las empresas, sobre todo energéticas (Vaca Muerta), y bancos y las provincias, a diferencia de la era Macri. Y aquí surgió el dato: las ON que trajeron miles de millones de dólares en los últimos años abasteciendo la oferta cambiaria junto al canal comercial superavitario, mermará, porque las empresas solo han programado colocaciones, no solo un 20% menos que este año, sino concentradas particularmente en la primera parte del 2027.

Es decir, nadie planea salir al mercado en la previa electoral, ni después. Por ende, los tomadores quieren anticiparse a la esperada volatilidad ligada a la suerte de la reelección de Milei. Del otro lado de la vereda, los prestamistas priorizarán calidad y riesgo, y en ese sentido, todo con color a Vaca Muerta promete tener un lugar en el mercado.

Inversores priorizan activos con color a Vaca Muerta y buscan cobertura ante la incertidumbre del programa económico post-2027.

Hubo además muchas especulaciones sobre el tipo de cambio oficial y sobre las exiguas intervenciones oficiales en el MULC y las ventas sostenidas y firmes de LELINK (y algo también en AL30) ofrecer cobertura en el secundario. Lo que redundó en el retroceso de las brechas con el MEP y el CCL.

Para uno de los anfitriones, gestor con nexos en el Palacio de Hacienda-BCRA, es lógico ver el desarme que hubo de la curva de pesos para comprar cobertura en un contexto de marcada volatilidad, lo que detonó liquidaciones más allá del 2027, también en los “hard dollar”.

Con una prima de riesgo país en 1.000 puntos, no ven detonantes que faciliten la rápida compresión de la curva, por más que el Gobierno consiga la eliminación de las PASO, solo drivers internacionales podrían alentar un resurgimiento del apetito por el riesgo argentino. Destacaron que, como era de esperar, el tramo largo fuera el más castigado tras la suba del riesgo país, atemperado por la suba de los dólares financieros.

También advirtieron que se necesitarán drivers externos para que los incentivos a dolarizarse, vía billetes como bonos, disminuyan. Para el corto plazo, en un mes estacionalmente ávido de liquidez, aconsejaron estacionarse en tasa real a 2027, además porque el Tesoro deberá comprarle dólares al BCRA para los vencimientos de enero y ello “chupará” muchos pesos de la plaza.

Un experto en estas lides señaló que con la reaparición de la brecha detona la demanda de bonos CER por sobre los de tasa fija y Tamar. Claro que presupone una inflación mayor al 2% hasta marzo 2027. En ese sentido, si la demanda de dólares retrocede, en ese caso la curva de tasa fija puede reaccionar en la misma dirección.

Un gestor de un fondo emergente, más inquieto por la macro, alertó sobre los canales de transmisión de los shocks externos (la tasa a 10 años en EEUU y la fortaleza del dólar; la aversión al riesgo global; la devaluación del real; y el retroceso de petróleo) por lo que consideró clave monitorear no solo la capacidad de acumular reservas del BCRA sino el nivel de competitividad del tipo de cambio oficial frente al de Brasil y el acceso al financiamiento en dólares.

Ni en los momentos de relax, la economía estuvo ajena a las conversaciones. En este caso se escuchó a muchos participantes de origen estadounidense quejarse de la suba de precios para los festejos del Día de Gracias que según la encuesta anual de la American Farm Bureau, la clásica cena (Thanksgiving Dinner) para 10 personas costará casi 60 dólares este año, más de un 6% más que en 2025.

Esto, explicaban, equivale a unos 6 dólares por persona, y es el primer aumento desde que la comida alcanzó su precio récord de 64,05 dólares en 2022. Por ejemplo, al más fiel estilo de ama de casa, los expertos norteamericanos detallaban que el elemento clave, un pavo congelado de más de 7 kg aumentó más del 10%. Dicen que la culpa se la echan a la gripe aviar. Pero también culpan al precio de los combustibles y por ende de los fletes y transportes de alimentos que se han encarecido desde la Guerra con Irán. Recordaron que el precio de los alimentos fue un tema delicado desde la pandemia y sirvió de base para que los demócratas basaran su campaña en las elecciones de mitad de mandato de este mes.

Las PASO y la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico

La suerte de las PASO no estuvo ausente del temario de los encuentros entre gente del mercado financiero porque su destino tiene varias aristas. Como explicó a clientes una perspicaz y activa economista del NOA, el debate sobre la eliminación de las Primarias excede el ahorro presupuestario porque las primarias ordenan candidaturas, condicionan alianzas y modifican los incentivos de competencia política.

A lo que apunta es al vicio argento de cambiar siempre las reglas antes de comenzar el partido, ya que aún no se conocen las candidaturas definitivas ni sus plataformas, pero ya se discuten las reglas para competir. Pone de ejemplo que, en los países institucionalmente previsibles, una elección no necesariamente cuestiona el régimen económico, pero en Argentina la historia nos condena.

Y no se trata de un problema exclusivo del oficialismo ni de la oposición, sino que es una debilidad institucional ya de varias décadas sin resolver, pero que tiene correlato financiero, cuanto mayor es la incertidumbre, mayor es el rendimiento exigido y menor el precio de los activos. De modo que el riesgo país no es un castigo moral de Wall Street sino la prima que hay que pagar por la incertidumbre local, y esa prima no desaparece solamente con superávit fiscal.

¿Cuál es el problema?, que los mercados miran hacia adelante y los pronósticos ya están incorporados a los precios. Lo que ahora empieza a pesar cada vez más, es la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico después de 2027.

La incertidumbre sobre las reglas electorales y la continuidad del programa económico después de 2027 condiciona las decisiones financieras, en un escenario de tensiones cambiarias y fiscales que también se debatió en el Summit de la CFA. Mariano Fuchila

Un conocido economista-mesadinerista amplió el panorama sentenciando que la estabilización ya rindió lo que podía y lo que falta no lo puede dar este plan, que hoy rinde cada vez menos sobre los precios y cuestan cada vez más en actividad. Hay varios papers que confirman que la inflación de los bienes transables converge rápido y la de los servicios tarda mucho más, además, en los regulados, las dos anclas (superávit fiscal, desinflación) chocan.

Para sostener el superávit, el Gobierno recortó subsidios y ello retroalimentó la inflación. Y encima, el superávit pasó a depender de la actividad. En recesión, sostener la meta fiscal exige recortar más. Y el crédito no tracciona más.

Parafraseando a Kiguel, Calvo y Végh, estos programas suelen tener una fase inicial de mejora y otra posterior de desaceleración, la Argentina lo vivió con la tablita y la convertibilidad. Como si fuera poco la gente pierde la paciencia y así el programa pierde apoyo para las reformas que lo completarían.

Muy comentado fue el Summit de la CFA, donde el ministro “Fede” dio cátedra. Fue en la Torre Galicia, pero con acceso online también. Entre los “speakers” se destacaron entre otros Sergio Berensztein, Marco Bramer, Pedro Cavallo, Federico Cuba, Tomás Darmandrail, Alejo Isacch, Raúl Jalil, y Constanza Pérez Aquino.

Claro que uno de los platos fuertes fue Federico Sturzenegger quien estuvo en su salsa, casi dando cátedra en la San Andrés, matizó con anécdotas y curiosidades en el tránsito de la motosierra. “Fede” recurrió a dos viejos conocidos de la teoría del crecimiento, Solow y Buera-Shin para explicar el rumbo económico del Gobierno y de las reformas estructurales. Claro que le pasó la pelota a los financistas quienes tienen en sus manos gran parte del futuro del programa.

En un “coffee break” un banquero economista resumió el panorama señalando que: las tensiones del programa financiero de dólares se trasladaron ahora al de pesos; el doble comando sobre el dólar y la tasa y la expectativa devaluatoria entraron en contradicción; la brecha actúa como válvula de escape ante la dolarización acelerada.

Al respecto, un colega le recordó que en los próximos días viene la tercera revisión del FMI que habilitaría unos 900 millones y le permitiría al Tesoro cerrar 2026 sin necesidad de comprarle más dólares al BCRA. Por eso el “Toto”, señaló, dice que lo de enero también está porque el Tesoro le comprará con sus pesos los dólares al BCRA.