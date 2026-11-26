El economista analizó el escenario cambiario y proyectó tres escenarios para la economía argentina en 2027. Advirtió sobre la debilidad del consumo, el deterioro de la inversión y la incertidumbre financiera. Además, reveló cuál es su cálculo de equilibrio para el tipo de cambio.

El dólar , la falta de inversiones y la incertidumbre sobre el rumbo económico vuelven a poner presión sobre las expectativas del mercado. En ese contexto, el economista Orlando Ferreres analizó la situación argentina y anticipó que el tipo de cambio todavía podría subir, aunque sin salir de las bandas cambiarias. También advirtió sobre las dificultades para reactivar la actividad y proyectó un crecimiento moderado para 2027.

En diálogo con el streaming Ahora Play, el consultor evaluó la escalada del riesgo país, la situación del empleo y las perspectivas electorales. Además, estimó que la economía podría crecer entre un 2% y un 3% el próximo año, con una inflación anual de entre el 20% y el 21%.

Al analizar la actividad económica, Ferreres fue contundente: "El problema es que no hay inversiones". Según explicó, la incertidumbre sobre el futuro desalienta los proyectos productivos, mientras que el consumo muestra una recuperación limitada por la escasa mejora de los salarios reales.

Para dimensionar el problema, señaló que, sobre un PBI de u$s550.000 millones , la Argentina necesita invertir alrededor de u$s100.000 millones anuales. Sin embargo, consideró que los montos movilizados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , de entre u$s7.000 millones y u$s8.000 millones por período, todavía son insuficientes: "No mueve la aguja".

El escenario también repercute sobre el mercado laboral, donde el 45% de la ocupación es informal , con consecuencias sobre los aportes al sistema previsional y de salud. A su vez, advirtió que la baja de las tasas de interés no alcanzó para reactivar el crédito y que, ante la falta de demanda, los ahorristas mantienen su preferencia por el dólar.

El economista analizó el escenario cambiario y proyectó tres escenarios para la economía argentina en 2027.

Por qué el riesgo país superó los 1.100 puntos

Otro de los ejes de la entrevista fue la escalada del riesgo país, que alcanzó los 1.125 puntos. Ferreres vinculó el deterioro financiero con la incertidumbre electoral, las dudas sobre la capacidad de pago de la deuda y la menor actividad económica, que impacta sobre la recaudación y obliga al Gobierno a ajustar el gasto.

También mencionó el contexto internacional, las tasas elevadas en EEUU y la depreciación del real brasileño como factores que complican el panorama local. En ese sentido, advirtió que, con una tasa de referencia estadounidense del 5% y el riesgo país actual, el financiamiento para la Argentina podría alcanzar el 17% anual, un costo que calificó como "imposible de hacer".

Frente a este escenario, el economista consideró que el país está mejor posicionado para afrontar sus compromisos externos que en otras oportunidades. Como argumento, destacó el superávit comercial de entre u$s25.000 millones y u$s30.000 millones, impulsado por las exportaciones agropecuarias, la minería y el petróleo.

Qué puede pasar con el dólar y la economía argentina en 2027

En materia cambiaria, Ferreres respaldó el reciente movimiento del dólar y sostuvo que todavía podría avanzar. Recordó que ya había advertido sobre el atraso de un tipo de cambio ubicado en torno a los $1.500 y consideró que una corrección gradual permitiría evitar un salto más brusco durante el próximo año. "Yo creo que puede subir un poco más todavía", afirmó.

Sin embargo, pidió moderación para evitar que el movimiento cambiario se traslade a los precios. En ese sentido, advirtió que algunas de las principales empresas alimenticias ya enviaron listas con aumentos, mientras que la canasta básica alimentaria acumula una suba del 40% interanual, muy por encima de la inflación general.

Al proyectar el próximo año, el economista planteó tres posibilidades. El escenario más probable, al que asignó un 60% de probabilidades, contempla un crecimiento económico de entre el 2% y el 2,5%, con posibilidades de llegar al 3%, y una inflación anual de entre el 20% y el 21%. Un escenario más favorable permitiría una expansión del 4% al 5%, mientras que el más negativo contempla estancamiento o recesión con mayor inflación.

Para acercarse a la proyección base, Ferreres pidió "que Milei se tranquilice" y evite decisiones erráticas. También estimó que el riesgo país podría perforar los 1.000 puntos, aunque todavía estaría lejos de los 402 puntos que consideró necesarios para recuperar el acceso al financiamiento internacional. En paralelo, alertó que la inversión bruta cayó un 6% interanual en septiembre.

Por último, Montenegro le preguntó hasta dónde podría moverse el dólar y cómo influiría el techo de la banda cambiaria, ubicado en torno a los $2.000. Ferreres reveló que su cálculo de paridad teórica de equilibrio sitúa al tipo de cambio en $2.300, por encima de los valores actuales, cercanos a los $1.600.

De todas formas, aclaró que esa estimación no implica que el dólar necesariamente vaya a alcanzar ese valor. Según su proyección, el tipo de cambio acompañaría o superaría levemente a la inflación, pero se mantendría dentro del esquema vigente: "Dentro de la banda cambiaria, por supuesto", concluyó.