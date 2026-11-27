La demanda de cobertura y la incertidumbre sobre los compromisos de deuda presionan al dólar mayorista, que hilvana su tercera semana consecutiva de subas en noviembre.

Si bien bajó levemente en la rueda previa, el dólar se mantiene centro de la escena financiera luego de varios meses de relativa estabilidad. El tipo de cambio cierra una nueva semana de subas y la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y su contraparte financiera vuelve a cobrar relevancia .

Esta dinámica cambiaria se produce en un contexto de mayor demanda de cobertura , incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos de deuda de 2027 y un escenario internacional adverso para las monedas emergentes.

Sin embargo, también hay viento a favor a nivel internacional , con el real brasileño apreciándose 5% esta semana, luego de que Lula Da Silva confirmara a su nuevo ministro de Economía, Luiz Trabuco, actual titular del banco Bradesco.

En el segmento mayorista , la divisa abre a $1.601,50, cerca de su máximo nominal histórico, y con un incremento semanal de 1,4%. Actualmente, el techo de la banda se ubica en $1.985,38, por lo que el tipo de cambio está a un 23,97% de ese límite.

En lo que va del año, el tipo de cambio mayorista acumula una suba del 10,1%, todavía considerablemente por debajo de la inflación, que ronda el 28%.

En el Banco Nación la cotización abre a $1.625, mientras que aún no se publicó el promedio diario que realiza el BCRA en base a los precios de los principales bancos.

Por otra parte, el dólar blue abre a $1.700 para la venta y acumula una suba de $135 en lo que va de noviembre. Mientras tanto, en el sector financiero el dólar MEP opera en $1.662,96, mientras que el CCL cotiza en $1.834,47, por lo que la brecha contra el dólar mayorista es de 14,5%.

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El BCRA sigue sin compras reservas

El BCRA completó este jueves su cuarta rueda consecutiva sin comprar dólares en el mercado oficial de cambios, la pausa más prolongada desde el inicio del programa de acumulación de reservas.

La autoridad monetaria volvió a mantenerse al margen de las operaciones, aunque el dólar mayorista registró su primera caída después de siete jornadas consecutivas de aumentos, en un mercado condicionado por el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.

La interrupción compradora comenzó el viernes pasado, después de una racha de nueve ruedas con saldo positivo, y se profundizó durante esta semana ante una mayor demanda privada de cobertura.

Sin embargo, la menor presión cambiaria de este jueves tampoco permitió al Central retomar las adquisiciones, pese a que la oferta de divisas recuperó cierto protagonismo durante la segunda mitad de la sesión.