Lula confirmó la designación del presidente del Consejo de Administración de Bradesco al frente de Hacienda. Los activos brasileños reaccionaron con euforia ante las expectativas de un mayor ordenamiento de las cuentas públicas.

Los activos financieros de Brasil registraron un fuerte rebote este jueves ante las versiones sobre la llegada del banquero Luiz Carlos Trabuco al Ministerio de Hacienda. Tras el cierre de los mercados, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmó su designación, en un gesto hacia los inversores luego de las turbulencias financieras que siguieron a su reelección.

En ese contexto, el índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo se disparó un 6,07%, hasta los 176.801 puntos , mientras que el dólar retrocedió un 1,25%, hasta los 5,74 reales. La moneda brasileña llegó a apreciarse un 2,7% durante la rueda, luego de que los medios locales informaran que Trabuco había arribado a Brasilia para reunirse con Lula. En paralelo, las tasas de los swaps de largo plazo cayeron más de 50 puntos básicos , en otra señal de la mejora de las expectativas de los inversores. Las acciones de Bradesco, por su parte, saltaron un 11,56%.

La Presidencia de Brasil confirmó mediante un comunicado que Trabuco aceptó la invitación de Lula para conducir el Ministerio de Hacienda a partir de 2027 . El banquero sucederá a Dario Durigan, quien había asumido a comienzos de este año tras la salida de Fernando Haddad.

Se trata del primer nombramiento del cuarto mandato de Lula, que comenzará el próximo 5 de enero, y de una de las definiciones económicas más esperadas por el mercado desde las elecciones presidenciales del 25 de octubre.

La llegada de Trabuco al Gobierno se produce en un momento particularmente complejo para las finanzas públicas de Brasil. El déficit fiscal nominal alcanza el 9,51% del PBI, mientras que la deuda pública escaló hasta el 82,9% del producto.

El deterioro de las cuentas públicas y la incertidumbre sobre la conformación del próximo equipo económico habían profundizado el castigo a los activos brasileños tras el triunfo electoral de Lula. En ese escenario, el dólar llegó a superar los seis reales en las últimas semanas.

La designación del banquero se conoce días después de que el Congreso brasileño aprobara un paquete de medidas destinado a fortalecer las cuentas públicas. Entre otras disposiciones, la iniciativa limita al 2% el crecimiento real del gasto cuando las metas presupuestarias están en riesgo y amplía las facultades del Gobierno para congelar partidas y reducir beneficios tributarios.

Según Bloomberg, el paquete apunta a mejorar el resultado fiscal primario -que excluye el pago de intereses de la deuda- en casi 60.000 millones de reales durante 2027, con un impacto mayor en los años siguientes.

El Gobierno también evalúa avanzar con nuevas medidas antes de fin de año. De acuerdo con la agencia ANSA, un eventual ajuste adicional requeriría una reforma constitucional.

Sin embargo, la llegada de Trabuco no necesariamente implica un giro drástico hacia la austeridad fiscal. Según Bloomberg, el banquero tendría un rol más cercano al de un consejero económico de Lula y actuaría como puente entre el presidente y los mercados financieros.

Su incorporación también genera diferencias dentro del Partido de los Trabajadores (PT), donde algunos dirigentes cuestionan su designación, mientras otros respaldan la necesidad de avanzar con medidas para contener el desequilibrio fiscal.

Quién es Luiz Carlos Trabuco, el próximo ministro de Hacienda de Brasil

De 75 años, Luiz Carlos Trabuco Cappi es presidente del Consejo de Administración de Bradesco, el segundo mayor banco privado de Brasil, entidad en la que desarrolló toda su carrera profesional.

Hijo de una empleada doméstica y un camionero, ingresó al banco a los 17 años como empleado administrativo y escaló posiciones hasta convertirse en su director ejecutivo, cargo que ocupó entre 2009 y 2018.

El ejecutivo mantiene desde hace años una relación cercana con Lula y forma parte del Consejo de Desarrollo Económico y Social Sostenible, un organismo consultivo de la Presidencia que reúne a representantes del sector público, privado y académico.

No es la primera vez que su nombre aparece vinculado a la conducción de la política económica brasileña. En 2014, Lula ya había impulsado su candidatura para ocupar el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Dilma Rousseff, aunque aquella iniciativa no prosperó.

Con una extensa trayectoria en el sistema financiero y fuertes vínculos con el empresariado brasileño, Trabuco tendrá el desafío de recomponer la confianza de los inversores y contener el deterioro de las cuentas públicas, en medio de las demandas del mercado por una estrategia más contundente para estabilizar la deuda.