Se levantó el paro de colectivos en la provincia de Buenos Aires

Horas atrás, el secretario gremial de la UTA, Gabriel Gusso, aseguró a NA que "la inseguridad es total y un hecho de todos los días" porque "hay muy pocas cámaras instaladas" en los internos: "Las que andan, que son ínfimas, no tienen una transmisión directa al Centro de Monitoreo de La Matanza debido a que este lugar no funciona. Aparte el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no paga el plan para que los chips de estas máquinas realicen ese trabajo".