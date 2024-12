Sigue la búsqueda del hombre que se metió a los Lagos de Palermo: fue identificado y su familia está en el lugar

Desde la Policía de la Ciudad se presume que el hombre estaba alcoholizado , según confirmaron testigos, previo a ingresar a los lagos. Frente al escenario presentado, se dio aviso al 911 y comenzó un operativo a contrarreloj por parte de Bomberos, Policía, SAME y rescatistas para dar con el sujeto, quien tendría entre 35 y 40 años.

Sigue la investigación por la desaparición del hombre en los Lagos de Palermo

A más de 24 horas del hecho todavía no hay noticias sobre el paradero del hombre, aunque sí pudieron avanzar en su identificación tras el resultado de ADN. Aun así, no dieron el nombre de manera pública. Alberto Crescenti, titular del SAME, habló con los medios y destacó que pudo haber sido succionado por las plantas que están en el fondo y que, de ser así, "las esperanzas de sobrevivir son pocas".