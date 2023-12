Skimming: de qué se trata esta forma de robo a cuentas bancarias

Las tarjetas de crédito y débito se convirtieron en herramientas muy útiles para facilitar el uso del dinero que tenemos en nuestra cuenta de banco o billetera virtual . Sin embargo, los robos de los datos de estas tarjetas fue evolucionando de tal forma de que su titular no sepa alguien más puede pagar o extraer dinero en cuenta .

¿Cómo evitar caer en el skimming?

Si bien puede resultar preocupante este Modus operandi, existen diversos métodos y cuidados que los usuarios pueden tener en cuenta al momento de hacer una compra con tarjeta en un comercio o hacer cualquier operación desde un cajero automático.

Compras en comercios

Cuando queramos pagar con esta modalidad de pago en un restaurante, el supermercado o cualquier otro comercio, siempre podes ver dónde es introducida tu tarjeta. Así evitarás que se use en un dispositivo que busque robar tus datos. Asimismo, los pagos en tarjeta no van a pedir nunca una clave PIN, por lo que no deberás proporcionarla si te la piden.

Cajeros automáticos

Antes de empezar a operar con el cajero, se recomienda verificar si la ranura donde se ingresa la tarjeta tiene un elemento extraño o no propio de la maquina. Si encontras una rareza en la terminal, será mejor buscar otra para hacer las operaciones que queramos hacer.

cajero automático.jpg Revisar las ranuras y demás partes de los cajeros.

Configurar tarjeta

Si tu banco te lo permite, podes utilizar la aplicación para habilitar o deshabilitar tu tarjeta, así como activar o desactivar las funciones de pago sin contacto o compras por internet. También podes establecer límites para retiros de efectivo o el uso de la tarjeta en el extranjero. Esta funcionalidad te proporcionará un mayor control sobre cuándo y cómo utilizas tu tarjeta, mejorando la seguridad y permitiéndote adaptar su uso a tus preferencias y necesidades.

Verificar movimientos bancarios

Es importante revisar regularmente el resumen de operaciones de tus tarjetas para asegurarte de que los cargos reflejados coincidan con tus actividades y compras autorizadas. De esta manera, podrás identificar cualquier transacción no reconocida, cobro indebido o retiro de efectivo no autorizado.