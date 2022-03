WhatsApp: cómo funciona el botón que te permitirá pausar la grabación de los audios

Para utilizar el nuevo botón simplemente debes tocar el icono del micrófono y deslizar hacia arriba (si no deslizas hacia arriba no aparece). Del lado izquierdo verás el nuevo botón de pausa.

Al presionarlo la grabación del mensaje de voz se detendrá y podrás reanudarla en cualquier momento al tocar sobre el micrófono rojo. También podrás descartarla o escucharla antes de enviarla.

No es la primera vez que vemos esta función. De hecho está disponible desde hace tiempo en las aplicaciones de WhatsApp para Windows, macOS y iOS, pero ahora sabemos que llegará a Android

audio pausado.jpg

Eso sí, el despliegue de la función es limitado. Por el momento está llegando a los usuarios que utilizan la versión beta de WhatsApp.

No obstante, el programa beta no es para todos. La aplicación puede contener errores y funcionar de manera inestable. Por lo que si no quieres arriesgarte, solo debes esperar un tiempo más hasta su despliegue general.

Esta nueva función se suma a otras que también han ido mejorando la experiencia de los mensajes de voz como la posibilidad de reproducirlos a diferentes velocidades y seguir escuchando al salir del chat.

Aún se desconoce cuándo estará disponible para el resto de las terminales.

Si tenés algún problema con WhatsApp o querés reportarlo, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También podés hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

