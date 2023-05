Insfrán fue a la Corte para frenar cautelar de JxC y blindar comicios

En un clima de fuerte tensión electoral, el gobierno del peronista Gildo Insfrán concretó ayer una “presentación espontánea” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reacción tras dos escritos interpuestos esta semana por la versión local de Juntos por el Cambio contra la figura de la reelección indefinida en los que pidieron suspender los comicios del 25 de junio en Formosa o inhabilitar la candidatura (aún no oficializada) del mandatario para su octava gestión consecutiva.

“¿No es acaso esta demanda un atajo, un alambicado ardid -fruto del oportunismo político vaciado en una supuesta defensa de la democracia- para arrastrar a este Alto Tribunal al fragor circunstancial de la disputa electoral?”, afirmaron. Y cruzaron a la oposición, al sostener que con la acción judicial sólo “pretenden excluir de la competencia electoral a aquellos ciudadanos con los que no quieren competir”.

La presentación contó con el patrocinio letrado del constitucionalista y exjuez de la Corte Rodolfo Barra. “Están en peligro las autonomías provinciales, y lo que estamos haciendo es defendernos previamente con el derecho que tenemos al debido proceso para que la Corte nos escuche y no tome una medida sin hacerlo, como ocurrió en San Juan y Tucumán”, recalcó Barra, en referencia a los fallos que sobre el filo suspendieron los comicios a gobernador del pasado domingo en esas dos provincias.

Se trata de una pulseada contrarreloj, en el marco del vencimiento el próximo domingo del plazo para presentar las listas de candidatos a todos los cargos electivos, incluido el de gobernador. Para ese día el PJ ya tiene convocado el congreso para proclamar su ristra de postulantes, con -a priori- Insfrán como cabeza de lanza y en pos de sumar otros cuatro años a una gestión que arrancó en 1995.

La presentación en la Corte por parte del gobierno se desencadenó tras sendas presentaciones elevadas por el Frente Amplio Formoseño y por el diputado nacional radical y exjuez federal Fernando Carbajal, precandidato a gobernador de ese espacio. El miércoles, la Corte le pidió a la Procuración General que dictamine si es “competencia” del máximo tribunal.

Ambos escritos coinciden en argumentar una supuesta colisión entre el artículo 132 de la Constitución formoseña (al que tildan de inconstitucional y que sostiene que “el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos”) y la Carta Magna nacional, en lo que hace a la definición del sistema republicano de gobierno, que las constituciones provinciales deben observar.

La estocada incluyó el pedido de suspender la elección del 25 de junio en el rubro gobernador hasta resolver la cuestión de fondo, o impedir una postulación de Insfrán bajo las mismas consignas.

Ambas embestidas se apoyan en una “veta” que vislumbraron en el fallo de la Corte que suspendió los comicios a gobernador en San Juan, que defendió de la alternancia de mandatos como elemento clave para asegurar el sistema republicano de gobierno que define la Constitución nacional.

En reacción, en la presentación el Gobierno formoseño advirtió que “cualquier decisión de esta Corte que no haga prevalecer lo que la norma provincial dispone, so pretexto que ella esté en pugna con las normas constitucionales, configuraría una grave e insostenible interferencia de parte de uno de los poderes del gobierno federal sobre la autonomía de la Provincia de Formosa para definir y elegir democráticamente a sus autoridades de Gobierno”. Y remarcaron que “la posibilidad de la reelección indefinida no viola el principio representativo republicano”.

“El artículo 132 de la Constitución de Formosa es absolutamente claro, puede ser reelegido y punto”, dijo Barra.“La Constitución formoseña de ninguna manera agravia a la nacional”, enfatizó, y subrayó, en cuanto a la alternancia, que “es electoral y no en el cargo”. “Es que cada cuatro años el pueblo pueda expresarse: ésta es la verdadera alternancia, en elecciones libres”, recalcó.