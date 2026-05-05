La petrolera se posiciona como una de las favoritas de los inversores. Bancos y consultores respaldan una mejora de sus acciones. Otros dudan.

El mensaje de los grandes bancos es claro: YPF tiene margen para seguir subiendo, pero el camino no estará exento de obstáculos.

Las acciones de YPF vuelven a captar la atención de los grandes bancos de inversión. En un contexto internacional marcado por la volatilidad del petróleo y el renovado interés por los activos energéticos , J.P. Morgan decidió revisar al alza su precio objetivo para la petrolera argentina, reforzando la visión positiva sobre el sector hidrocarburífero local.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El banco estadounidense elevó su estimación para los próximos doce meses desde u$s54 hasta u$s61,5 por acción, lo que implica que todavía ve “potencial alcista” pese al fuerte rally que ya acumulan los papeles de la compañía en lo que va del año.

Actualmente, los ADR de YPF cotizan en torno a los u$s44,22 en Wall Street . En lo que va de 2026, la acción acumula una suba del 22,29%, muy por encima del rendimiento del S&P Merval, que en el mismo período registra una caída del 7,7% medida en dólares.

Este diferencial refleja no solo el interés específico por la compañía, sino también el renovado atractivo del sector energético argentino en un contexto global de precios elevados del crudo y reconfiguración del mapa energético.

El petróleo como motor clave

Uno de los principales fundamentos detrás de la mejora en la valuación de YPF es la expectativa de precios internacionales del petróleo relativamente altos. Según J.P. Morgan, el barril promediará u$s85 en 2026 y u$s75 en 2027.

Este escenario favorece especialmente a empresas con fuerte exposición a la producción de hidrocarburos, como YPF, que viene incrementando su actividad en Vaca Muerta y consolidando su perfil exportador.

El banco también destaca que la industria energética argentina atraviesa una etapa de transformación, con cambios regulatorios y económicos que comienzan a traducirse en mejores resultados operativos.

“Argentina sigue en su camino hacia un cambio de rumbo, y la industria de los hidrocarburos debería ser uno de los motores clave de este proceso”, señala el informe.

Resultados en la mira: expectativas positivas

El mercado ahora espera los resultados del primer trimestre de 2026, que la compañía presentará en las próximas horas. Las proyecciones de los analistas son optimistas.

YPF Wall Street Nueva York

J.P. Morgan estima que el EBITDA crecerá un 18% trimestral, hasta ubicarse en torno a u$s1.500 millones. En línea con esa previsión, el banco UBS proyecta un EBITDA de u$s1.521 millones, impulsado por la mejora en producción y refinación.

Desde el mercado local, Adcap Grupo Financiero también anticipa un trimestre sólido, apoyado en el aumento del precio del crudo, el desempeño del segmento upstream y la estabilidad en downstream.

Diferencias entre analistas: optimismo con matices

No todos los bancos comparten el mismo nivel de entusiasmo. UBS BB, por ejemplo, elevó su precio objetivo a u$s45, pero mantiene una recomendación neutral.

Según este enfoque, gran parte del potencial de YPF se materializará en el largo plazo, hacia el final de la década, cuando maduren los proyectos de producción y exportación. En el corto plazo, advierten, persisten limitaciones vinculadas a la capacidad de evacuación y a un ciclo de inversiones más exigente.

Además, introducen un factor político en el análisis: el calendario electoral podría influir en la percepción del mercado y en la valuación de los activos argentinos.

Los riesgos que siguen en el radar

Más allá del escenario positivo, J.P. Morgan identifica varios factores de riesgo que podrían afectar la evolución de la acción.

Uno de los principales es la posible divergencia entre los precios locales y los internacionales del crudo, lo que podría impactar negativamente en la generación de caja de la compañía.

YPF Depositphotos

También aparecen como riesgos un crecimiento menor al esperado, exportaciones por debajo de las proyecciones o un deterioro del contexto macroeconómico.

A esto se suma un problema estructural: la infraestructura. El banco advierte que los cuellos de botella en la capacidad de transporte y evacuación del petróleo siguen siendo una de las principales limitaciones para el crecimiento de YPF.

“Hay varios proyectos en marcha, pero cualquier retraso podría impactar negativamente en nuestras estimaciones”, señala el informe.

El desafío de consolidar el crecimiento

En este escenario, YPF se posiciona como uno de los principales vehículos de inversión para capturar el potencial energético argentino. Sin embargo, el desafío pasa por sostener el crecimiento en un contexto de volatilidad global y resolver las restricciones internas que aún limitan la expansión.

La combinación de precios internacionales favorables, mejoras operativas y expectativas de desarrollo del GNL ubican a la compañía en el radar de los inversores. Pero la consolidación de ese potencial dependerá de factores clave como la infraestructura, la estabilidad macroeconómica y la capacidad de mantener alineados los precios locales con los del mercado global.

En definitiva, el mensaje de los grandes bancos es claro: YPF tiene margen para seguir subiendo, pero el camino no estará exento de obstáculos.