Jorge Macri le entregó al papa León XIV la "Llave de la Ciudad" + Agregar ámbito en









El jefe de Gobierno porteño encabezó la ceremonia de reconocimiento luego del encuentro entre el pontífice y el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El jefe de Gobierno porteño junto al Santo Padre.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregó este domingo la "Llave de la Ciudad" al papa León XIV en su histórica visita a la Argentina y luego de su encuentro con el presidente, Javier Milei, en Casa Rosada. El acto se realizó en la plazoleta 11 de Junio de 1580, junto al monumento a Juan de Garay, donde el pontífice también fue distinguido como Visitante Ilustre.

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La ceremonia contó con la presencia de María Belén Ludueña, esposa de Macri, y su hijo Vito. "La llegada del Santo Padre nos emociona y marca un momento histórico, único en la vida de nuestra Ciudad. Junto a María Belén y Vito, tuvimos el honor de entregarle la Llave de la Ciudad y distinguirlo como Visitante Ilustre", expresó el jefe de Gobierno.

También participaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; y la directora general de Cultos, Pilar Bosca.

La llegada de León XIV tiene un significado especial para el país, que no recibía la visita de un Papa desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje a la Argentina. El acontecimiento también adquiere relevancia para América Latina, una región con la que el actual pontífice mantiene un vínculo estrecho a partir de su trayectoria religiosa. Entre 2015 y 2023 fue obispo de Chiclayo, en Perú, donde desarrolló buena parte de su labor pastoral.

Bienvenido, Papa León XIV!



La llegada del Santo Padre nos emociona y marca un momento histórico, único en la vida de nuestra Ciudad.



Junto a María Belén y Vito, tuvimos el honor de entregarle la Llave de la Ciudad y distinguirlo como Visitante Ilustre. pic.twitter.com/dxSDAwctSv — Jorge Macri (@jorgemacri) November 8, 2026 El reconocimiento tuvo lugar en un espacio ligado a los orígenes de Buenos Aires. La plazoleta 11 de Junio de 1580 recuerda la segunda fundación de la Ciudad, encabezada por Juan de Garay, quien la bautizó como Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre. El sitio elegido para recibir al pontífice remite así a la historia fundacional porteña y a su tradición católica.