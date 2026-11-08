El presidente Javier Milei le entregará al papa León XIV un medallón de plata con relieve de oro y un conjunto de piezas litúrgicas para bendecir, durante el encuentro previsto para este domingo en la Casa Rosada, en el inicio de la visita del pontífice a la Argentina.
Los regalos que Javier Milei le entregará a León XIV durante su encuentro privado
Los obsequios combinan símbolos de ambos Estados y elementos de uso litúrgico. La entrega será parte de la recepción oficial al pontífice.
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León XIV en Argentina: el Papa está en la Casa Rosada, donde mantiene una bilateral con el presidente Javier Milei
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El papa León XIV realizó un homenaje en el Monumento al General San Martín
Según pudo saber Ámbito, el medallón tiene el escudo de la República Argentina de un lado y el del Vaticano del otro, junto con la fecha de la visita. El obsequio se completará con un calderillo y un aspersorio de plata y ébano para agua bendita, con la imagen de la Virgen de Luján.
La entrega formará parte de la recepción al jefe de la Iglesia Católica, quien llegará al país procedente de Uruguay y desarrollará una agenda de cuatro días, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
Qué son el calderillo y el aspersorio que Milei le regalará al Papa
El calderillo, también conocido como acetre, es un pequeño recipiente utilizado para contener y transportar agua bendita durante las ceremonias religiosas. Se emplea junto con el aspersorio, que permite tomar esa agua y rociarla.
El aspersorio, llamado también hisopo, es un instrumento con mango y un extremo preparado para retener y esparcir el agua. Se utiliza para realizar aspersiones sobre personas, objetos o lugares durante distintos ritos y bendiciones. En el caso del presente presidencial, combina plata y ébano.
La aspersión con agua bendita es un gesto de la tradición católica que recuerda el bautismo y puede acompañar las oraciones de bendición. De esta manera, el regalo incluye tanto una pieza conmemorativa de la visita como elementos destinados al uso litúrgico.
La agenda completa del Papa León XIV en Argentina
Domingo 8 de noviembre
- 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo
- 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín
- 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada
- 17:50: encuentro con el Presidente de la República
- 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal)
Lunes 9 de noviembre
- 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
- 11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles
- 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)
- 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
- 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana
- 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal
Martes 10 de noviembre
- 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba
- 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba
- 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
- 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
- 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires
- 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery
- 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
- 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
- 10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
- 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)
- 14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú
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