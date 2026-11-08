Los regalos que Javier Milei le entregará a León XIV durante su encuentro privado + Agregar ámbito en









Los obsequios combinan símbolos de ambos Estados y elementos de uso litúrgico. La entrega será parte de la recepción oficial al pontífice.

Javier Milei recibirá a León XIV en la Casa Rosada y le entregará un medallón con los escudos de la Argentina y el Vaticano. Presidencia de la Nación

El presidente Javier Milei le entregará al papa León XIV un medallón de plata con relieve de oro y un conjunto de piezas litúrgicas para bendecir, durante el encuentro previsto para este domingo en la Casa Rosada, en el inicio de la visita del pontífice a la Argentina.

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Según pudo saber Ámbito, el medallón tiene el escudo de la República Argentina de un lado y el del Vaticano del otro, junto con la fecha de la visita. El obsequio se completará con un calderillo y un aspersorio de plata y ébano para agua bendita, con la imagen de la Virgen de Luján.

La entrega formará parte de la recepción al jefe de la Iglesia Católica, quien llegará al país procedente de Uruguay y desarrollará una agenda de cuatro días, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Qué son el calderillo y el aspersorio que Milei le regalará al Papa El calderillo, también conocido como acetre, es un pequeño recipiente utilizado para contener y transportar agua bendita durante las ceremonias religiosas. Se emplea junto con el aspersorio, que permite tomar esa agua y rociarla.

El aspersorio, llamado también hisopo, es un instrumento con mango y un extremo preparado para retener y esparcir el agua. Se utiliza para realizar aspersiones sobre personas, objetos o lugares durante distintos ritos y bendiciones. En el caso del presente presidencial, combina plata y ébano.

La aspersión con agua bendita es un gesto de la tradición católica que recuerda el bautismo y puede acompañar las oraciones de bendición. De esta manera, el regalo incluye tanto una pieza conmemorativa de la visita como elementos destinados al uso litúrgico. Un calderillo y un aspersorio para agua bendita. (Imagen ilustrativa) La agenda completa del Papa León XIV en Argentina Domingo 8 de noviembre 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17:50: encuentro con el Presidente de la República

encuentro con el Presidente de la República 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal) Lunes 9 de noviembre 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles

Misa masiva en el Monumento de los Españoles 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal Martes 10 de noviembre 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

vuelo Córdoba - Buenos Aires 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

llegada al Aeroparque Jorge Newbery 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles Miércoles 11 de noviembre 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)

ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) 14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú