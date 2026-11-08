El papa León XIV arribó al territorio argentino en un avión de Aerolíneas Argentinas tras su paso por Uruguay, donde fue recibido por el presidente Javier Milei y juntos oyeron el Himno Nacional Argentino.
El guiño a Francisco en la llegada de León XIV: niños de la Basílica de San José de Flores fueron a recibirlo
Jóvenes de la Basílica de San José de Flores, donde Jorge Bergoglio comenzó su recorrido pastoral, participaron del recibimiento al nuevo Pontífice.
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El sumo pontífice, además del saludo protocolar, tuvo un recibimiento especial en el Aeroparque Jorge Newbery cargado de simbolismo cuando un grupo de chicos pertenencientes a la congregación de la Basílica de San José de Flores se acercó a saludarlo.
Se trata de la iglesia porteña donde Jorge Bergoglio comenzó su recorrido pastoral y en la que desarrolló parte de su historia religiosa antes de convertirse en el papa Francisco. La presencia de los jóvenes de esa comunidad le sumó un significado especial a la bienvenida al nuevo Pontífice, en un lugar estrechamente ligado a la historia del primer Papa argentino.
Tras este emotivo encuentro, León XVI se desplazó a la Plaza San Martín, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, para rendir su homenaje al Libertador inaugurando su actividad oficial en Argentina.
En su paso por la autopista Illia, cerca del barrio 31, se oyeron detonaciones de fuegos artificiales para darle la bienvenida.
Luego de homenajear a General José de San Martín la comitiva papal se dirigió rumbo a Casa Rosada donde mantuvo una bilateral con Milei.
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