El papa León XIV llegó a Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, para realizar un homenaje al general José de San Martín, en el marco de su primera jornada de actividades oficiales en la Argentina. El Sumo Pontífice se trasladó hasta el lugar luego de aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei.
El papa León XIV realizó un homenaje en el Monumento al General San Martín
El Pontífice entregó una ofrenda floral y guardó un minuto de silencio frente al monumento al Libertador. Fue recibido por el canciller Pablo Quirno.
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León XIV en Argentina: el Papa está en la Casa Rosada, donde mantiene una bilateral con el presidente Javier Milei
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A su llegada al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, el Papa fue recibido por el canciller Pablo Quirno. Allí entregó una ofrenda floral y realizó un minuto de silencio en homenaje al Libertador. La ceremonia también incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino.
Decenas de personas se acercaron a la plaza para presenciar el paso del Pontífice, con banderas argentinas y del Vaticano. Durante su llegada, los presentes lo recibieron con cánticos: "¡Olé, olé, olé, León, León!".
Cómo fue la llegada del papa León XIV a Plaza San Martín
La visita al monumento fue el primer compromiso oficial de León XIV en territorio argentino después de su llegada desde Montevideo. El histórico espacio de Retiro fue acondicionado durante la mañana del domingo para recibir al líder de la Iglesia católica, con tareas de mantenimiento y la colocación de flores amarillas y blancas, los colores papales.
El homenaje al general José de San Martín forma parte de las actividades institucionales previstas para la primera jornada de la visita papal. Luego, el Pontífice continuará con su agenda en la Casa Rosada, donde participará de la ceremonia oficial de bienvenida y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.
La agenda completa del Papa León XIV en Argentina
Domingo 8 de noviembre
- 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo
- 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín
- 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada
- 17:50: encuentro con el Presidente de la República
- 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal)
Lunes 9 de noviembre
- 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
- 11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles
- 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)
- 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
- 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana
- 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal
Martes 10 de noviembre
- 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba
- 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba
- 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
- 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
- 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires
- 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery
- 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
- 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
- 10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
- 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)
- 14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú
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