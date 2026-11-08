El papa León XIV realizó un homenaje en el Monumento al General San Martín + Agregar ámbito en









El Pontífice entregó una ofrenda floral y guardó un minuto de silencio frente al monumento al Libertador. Fue recibido por el canciller Pablo Quirno.

El papa León XIV realizó un homenaje en el Monumento al General San Martín.

El papa León XIV llegó a Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, para realizar un homenaje al general José de San Martín, en el marco de su primera jornada de actividades oficiales en la Argentina. El Sumo Pontífice se trasladó hasta el lugar luego de aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei.

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A su llegada al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, el Papa fue recibido por el canciller Pablo Quirno. Allí entregó una ofrenda floral y realizó un minuto de silencio en homenaje al Libertador. La ceremonia también incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino.

Decenas de personas se acercaron a la plaza para presenciar el paso del Pontífice, con banderas argentinas y del Vaticano. Durante su llegada, los presentes lo recibieron con cánticos: "¡Olé, olé, olé, León, León!".

El Pontífice entregó una ofrenda floral y guardó un minuto de silencio frente al monumento al Libertador, en Plaza San Martín. Fue recibido por el canciller Pablo Quirno. Cómo fue la llegada del papa León XIV a Plaza San Martín La visita al monumento fue el primer compromiso oficial de León XIV en territorio argentino después de su llegada desde Montevideo. El histórico espacio de Retiro fue acondicionado durante la mañana del domingo para recibir al líder de la Iglesia católica, con tareas de mantenimiento y la colocación de flores amarillas y blancas, los colores papales.

El homenaje al general José de San Martín forma parte de las actividades institucionales previstas para la primera jornada de la visita papal. Luego, el Pontífice continuará con su agenda en la Casa Rosada, donde participará de la ceremonia oficial de bienvenida y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

La agenda completa del Papa León XIV en Argentina Domingo 8 de noviembre 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17:50: encuentro con el Presidente de la República

encuentro con el Presidente de la República 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal) Lunes 9 de noviembre 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles

Misa masiva en el Monumento de los Españoles 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal Martes 10 de noviembre 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

vuelo Córdoba - Buenos Aires 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

llegada al Aeroparque Jorge Newbery 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles Miércoles 11 de noviembre 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)

ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) 14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú

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