Sabag Montiel sobre el atentado a Cristina Kirchner: "Es más simple de lo que todos creen"

Fernando Sabag Montiel

"No tiene tanta mística, yo estoy muy tranquilo ahora", comentó Sabag Montiel en el perfil que llegó a la causa esta semana y fue pedido por el Ministerio Público. "Nando", como lo llaman, fue descripto por los expertos como una persona "pedante y llena de vanidad", que siente que es Nelson Mandela por ser un preso político, según declararon fuentes judiciales a Infobae.

El perfil, que fue sumado al expediente por la jueza María Eugenia Capuchetti, tuvo presentes a los peritos de parte y también contiene una descripción de la novia de Montiel, Brenda Uliarte, procesada como coautora del atentado. Uliarte fue menos colaborativa, con respuestas cortas, y lo poco que pudo saberse de ella es que atraviesa un cuadro depresivo.

Declaró un conocido de Sabag Montiel: "Fue por plata, es indiscutible"

Fernando Andrés Sabag Montiel Detenido.jpg El momento en que efectivos de la policía se llevan detenido a Fernando Andrés Sabag Montiel. Gentileza: Información Center

Un conocido de Fernando Sabag Montiel declaró ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo y sostuvo que la motivación para el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner fue el dinero y no una convicción política.

El testigo convivió hace 4 años con Sabag Montiel y el 2 de septiembre había afirmado: "Los que lo conocimos bien al vago tenemos re claro que lo hizo por guita, le gustaba la plata cómoda", expresó en su cuenta de Facebook.

En esta oportunidad reiteró sus sospechas: "Apenas me enteré pensé que fue por plata, no podía creer que en cuatro años se radicalizara tanto su ideología política, la cual ni tenía, me pareció muy extraño". Luego agregó que sigue pensando lo mismo y que "le puede haber picado un bichito de justicia social", pero que sería "raro de Nando, que no tiene empatía por la gente que tiene alrededor". Para concluir, insistió: "Fue por plata es indiscutible, lo sostengo".