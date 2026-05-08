Nuevo feriado: el fin de semana largo de mayo 2026 que sorprende a todos en Buenos Aires + Seguir en









Muchos no lo esperaban, pero tendrán la posibilidad de gozar de un descanso extendido gracias a esta jornada no laborable.

El quinto mes del año trae novedades que beneficiarán a trabajadores y estudiantes. Freepik

Mayo llegó con varias sorpresas a diferencia de abril. Si bien el mes anterior contó con un fin de semana extralargo por Semana Santa, su sucesor guarda feriados que no muchos tienen en cuenta y servirán para descansar, con el fin de llegar a la mitad del año con la mejor energía posible.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este no será para todos, pero sí aliviará la semana de muchos, ya que les dará la chance de tener tres días seguidos para reponer fuerzas en caso de que no tengan obligaciones sábado y domingo.

Freepik Feriados viaje Estas jornadas poco conocidas son ideales para planificar una escapada rápida. Freepik

A qué se debe el feriado del 15 de mayo de 2026 Cabe remarcar que esta jornada no será para todos y no forma parte del calendario de feriados nacionales. Esto será a nivel local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires, y no por un solo motivo. En el caso del partido de Chacabuco y la localidad de Bayauca, en Lincoln, estos frenarán sus actividades debido a una jornada patronal.

Pero no será el único festejo bonaerense, ya que también habrá otra particularidad: en esa misma fecha, Casey, localidad del partido de Guaminí, conmemora su aniversario fundacional. Así, estas zonas podrán sumarse al fin de semana del sábado 16 y domingo 17, teniendo tres días libres garantizados si se ven afectados por el asueto. Es necesario aclarar que, principalmente, esto aplica a las actividades dentro del sector público y empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado no estarán exentos si sus empleadores deciden finalmente adherirse al día no laborable. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados