La inflación mayorista se aceleró al 2,1% en agosto, impulsada por nuevas subas en petróleo

A diferencia de la inflación minorista, el IPIM del INDEC tuvo un recalentamiento, derivado fundamentalmente de los efectos de la guerra en Medio Oriente.

La inflación mayorista se aceleró al 2,1% en agosto, la cifra más alta de los últimos tres meses . La mayor parte del alza fue explicada por un nuevo recalentamiento en los precios internacionales del petróleo, en el marco de la guerra en Medio Oriente.

Así lo informó el INDEC este miércoles a través de su Índice de Precios Internos al por Mayor ( IPIM ). El referencial exhibió que los productos nacionales treparon 2,1% en el octavo mes del año, en sintonía con el promedio general.

Dentro de este segmento, los precios de los productos primarios avanzaron más que los de las manufacturas (4,6% vs. 1,3%). Asimismo, al interior del grupo primario, lo más destacado fue un salto del 8% en la división de petróleo crudo y gas .

"El dato energético estuvo en línea con lo ocurrido en los mercados internacionales. El Brent promedió u$s91,08 por barril en agosto, frente a u$s83,76 en julio , una suba mensual de aproximadamente 8,7%. La Agencia Internacional de Energía señaló que el aumento estuvo asociado principalmente a restricciones en las exportaciones de petróleo crudo de Medio Oriente ", marcó Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad.

Vale recordar que el IPIM, a diferencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) tiene un mayor componente de bienes comercializables con el exterior ("transables"), por lo cual es mucho más sensible a movimientos en los precios internacionales y el tipo de cambio. En ese sentido, Beltramone señaló que "agosto combinó una suba moderada del dólar con un fuerte incremento del petróleo internacional, lo que ayuda a explicar por qué la presión mayorista se concentró especialmente en los componentes energéticos".

Otro aumento que tuvo relevancia en la variación de la inflación mayorista fue el de productos agropecuarios (+2,2%). Por su parte, pese a que el valor del dólar oficial no tuvo un incremento particularmente elevado, los artículos importados experimentaron un incremento del 2,9%.

Con estos números, el IPIM acumuló un avance del 19,1% en los primeros ocho meses de 2026 y del 29,8% en términos interanuales. Para poner en comparativa, la inflación minorista fue del 21,3% entre enero y agosto, y del 33,5% en los últimos 12 meses.