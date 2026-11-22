La depreciación del real brasileño y la suba del riesgo país ponen más presión a una economía real golpeada.

El cierre de la semana trajo un nuevo sacudón del riesgo país, que superó la barrera psicológica de los 1.000 puntos básicos. El otro dato alarmante fue la suba del contado con liquidación, que alcanzó los $1.799.

La nueva suba del riesgo país puede profundizar la contradicción que atraviesa al Gobierno: frenar aún más la actividad o sacrificar el proceso de desinflación . Según experimentadas fuentes del mercado, para blindar el frente financiero el Banco Central (BCRA) deberá comprar más reservas. Emitir o esterilizar es la cuestión. Un reconocido consultor de Brasil le dijo a Ámbito que la pulseada de Lula con el mercado depende, en gran parte, del nombre del futuro ministro de Finanzas. Se consolida el deterioro de la economía real, con contrataciones que están en los niveles de 2002-2003 .

El cierre de la semana trajo un nuevo sacudón del riesgo país, que superó la barrera psicológica de los 1.000 puntos básicos . El otro dato alarmante fue la suba del contado con liquidación, que alcanzó los $1.799 . La brecha con el tipo de cambio oficial ya supera el 13% y en la city creen que puede redoblar la presión cambiaria.

La brecha cambiaria es, en todo momento y lugar, un incentivo para dilatar la liquidación de exportaciones y anticipar importaciones, aunque esto último parece más difícil por la escasez de demanda. “Lo más complejo va a ser que las empresas liquiden los dólares de colocaciones en el exterior, vamos a ver un parate ahí” , señaló un operador.

Ahora, las miradas están puestas principalmente en el programa financiero. Los consultores coinciden en que hay un bache relevante de cara a los vencimientos de deuda del año que viene: Martín Redrado lo estimó en u$s15.000 millones y Marina Dal Poggetto, en u$s17.000 millones .

Con el nuevo escenario, el panorama empeora. “Se hace más difícil cumplir con el programa financiero, se van generando dudas y se redoblan las complicaciones para colocar en el mercado local”, explicó una fuente muy reputada en el mercado, con amplia experiencia también en el sector público.

En ese sentido, destacó que “se incrementa la dependencia de la compra de reservas para pagar deuda” y apuntó: “Las compras de reservas se hacen con emisión no esterilizada o con emisión esterilizada por deuda, de un lado le pega a la inflación, del otro le pega a la actividad por el impacto en tasas, esto lleva un escalón hacia abajo la disyuntiva entre actividad e inflación”.

El inoportuno “efecto caipirinha”

Si algo le faltaba a la economía argentina en este contexto era un “efecto caipirinha”. El desplome del real de casi el 17% en las últimas tres semanas le puso más presión a un esquema de política económica ya ajustado, que sufre las consecuencias de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente, la volatilidad local y la desaceleración de la inteligencia artificial en Estados Unidos.

Para tomar dimensión del impacto, la moneda brasileña representa cerca del 30% de la canasta que utiliza el BCRA para elaborar el índice de tipo de cambio real multilateral. La pregunta abierta es si se trata de una dinámica transitoria o si la depreciación llegó para quedarse.

Para el exsecretario de Comercio de Brasil y consultor especializado en comercio exterior Welber Barral, será central la definición del próximo Ministro de Finanzas. “Hay mucha especulación en el mercado, si mirás los datos macroeconómicos de Brasil no están mal, hay un problema fiscal de la deuda pública pero algunas medidas se han tomado, creo que se puede arreglar cuando tengamos el nuevo ministro”, dijo en diálogo con Ámbito.

“Lula no quiere aparecer como presionado por el mercado”, destacó Barral. “Por eso puede llevar tiempo, quizás sea a finales de este mes o se puede demorar hasta diciembre, una de las especulaciones es que nombren al vicepresidente Geraldo Alckmin que es bien visto por el sector financiero”, agregó el consultor, que trabajó durante años con el actual presidente de Brasil.

En cualquier caso, el cimbronazo ya causa efectos en la economía argentina. El primer canal de impacto es el turismo: “En Despegar vemos que Brasil se consolida como el destino favorito de los argentinos para las vacaciones de verano”, dijo Paula Cristi, gerenta general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Desde la convertibilidad no era tan barato viajar al país vecino. El informe de la empresa marca que Río de Janeiro y Florianópolis siguen encabezando las preferencias, pero también se expanden otros destinos del Nordeste: Recife, Maceió y Natal registraron incrementos superiores al 200%.

Contrataciones frenadas y “una crisis sin devaluación”

Como viene advirtiendo este medio desde hace varios meses, parece haberse desencadenado un círculo vicioso en el que la actividad no mejora, las chances de reelección de Milei caen, sube el riesgo país y esto vuelve a conspirar contra un rebote de la economía real.

La foto más alarmante es la del mercado laboral, pero no solo por la ya conocida destrucción sistemática de puestos de trabajo en el sector formal. El economista Federico Pastrana, director de C-P Consultores, aportó un dato nuevo: una virtual parálisis en las contrataciones, que se encuentran en los niveles de la crisis de 2002-2003.

“En despidos y en renuncias no tienen el mismo nivel. La gente que tiene un empleo formal trata de no irse porque nadie contrata”, explicó Pastrana. Sobre este punto, amplió: “Es una lógica de recesión, donde el mecanismo de ajuste viene por el empleo en cuenta propia y la informalidad que actúan como refugio”.

En sintonía con lo que ocurre en el mercado laboral, el informe de C-P destaca que la tasa de apertura de nuevas empresas también está en los niveles de la crisis de 2001-2002. “En lugar de una economía en reestructuración, donde los sectores nuevos reemplazan a los viejos, el sector formal atraviesa un proceso de ajuste estructural”, señala el trabajo.

Para Pastrana, ocurre algo novedoso: una crisis sin devaluación ni aumento abrupto del desempleo. “Por ahora”, advirtió.