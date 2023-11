La tercera versión de “Nosferatu” llegará a los cines el año próximo

El plagio de la novela, sin embargo, era inocultable, por lo que los productores de Murnau se vieron envueltos en problemás judiciales que terminaron logrando que la obra maestra del cine fuera un fracaso comercial. Para peor, se dictó un fallo judicial que ordenaba destruir todas las copias. Por suerte, algunas se conservaron, y eso permitió que sobreviviera un clásico de culto de todos los tiempos. A partir del centenario del film se sucedieron los homenajes. La galería berlinesa Scharf-Gerstenberg Collection montó la muestra “Phantoms Of The Night -100 Years Of Nosferatu” (“Fantasmás de la noche, 100 años de Nosferatu”) que analizaba desde todos los ángulos, no solo el cinematográfico, esta película tan inmortal como su monstruoso protagonista, que muchos entienden como la obra maestra del expresionismo alemán y que contó con otros grandes cineastas. como Fritz Lang (“M - El vampiro”, “Metrópolis”) y Robert Wiene (“El gabinete del doctor Calegari”). La exposición cobraba entrada, pero aquellos que querían donar sangre tenían ingreso gratuito. Un excelente recurso de las campañas solidarias para este tipo de donaciones. La muestra berlinesa iba mucho más allá del cine y si bien mostró todo el arte de afiches y del lanzamiento original de “Nosferatu”, asi como sus diferencias argumentales con la novela de Bram Stoker aludiendo a que el vampiro de Murnau, lejano de los latin lovers gardelianos como Bela Lugosi que vendrían más tarde, representaba de algún modo los prejuicios xenófobos e incluso antisemitas de la época. La exhibición también explica cómo había influido en Murnau la epidemia que había diezmado Europa al fin de la Primera Guerra Mundial, la llamada Fiebre española (que tanto se mencionó durante la pandemia del covid 19 como antecedente), de allí la presencia de material documental de ratas, hienas y hasta microbios tomados al microscopio que Murnau compaginó con la imagen del vampiro. Igual que otras obras maestras expresionistas que últimamente cumplieron 100 años, como la mencionada “El gabinete del Dr. Caligari” de Wiene (1919) y la muy imitada “Las tres luces o La muerte cansada” de Frtiz Lang, que por sus efectos especiales era muy vanguardistas para 1921 y fue inmediatamente copiada en Hollywood por Douglas Fairbanks y Raoul Walsh para su “Ladrón de Bagdad”. Algunos expertos se atreven a afirmar que hasta influyó en “La guerra de las galaxias” de George Lucas.

“Nosferatu” tuvo reestrenos, funciones especiales y reediciones en todo el mundo durante 2022, incluyendo exhibiciones en cines y hasta un flamante blue ray israelí, aunque la pobreza cultural del streaming queda siempre en evidencia por su negación a todo tipo de cine clásico, ni hablar de las obras maestras del cine mudo. Más allá de la fuerza plástica y la originalidad visual del “Nosferatu” de Murnau hay algo que está claro y es la atracción que en el público de todas las épocas ejerce el personaje de Drácula y los vampiros en general, al punto de que el Conde de Stoker sigue siendo uno de los personajes más filmados de la historia del cine junto a Tarzán y a Sherlock Holmes.

En 1978, como se dijo antes, Werner Herzog dirigió una obsesiva recreación de casi cuadro por cuadro del “Nosferatu” de F. W. Murnau, protagonizada por Klaus Kinski, Bruno Ganz e Isabelle Adjani. En 2000. E. Elias Merhige dirigió el film “La sombra del vampiro”, una versión fantástica del “making” de “Nosferatu” que postulaba que su actor original, Max Shreck (interpretado por Willem Dafoe), era un vampiro auténtico que hacía de Murnau (John Malkovich) una de sus víctimas. Eso se inspiraba en los datos biográficos casi nulos que hay de Shreck en la historia del cine. En 2020 apareció un nuevo “Nosferatu”, pero animado.