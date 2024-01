Lanzan proyecto inédito de residencias en Uruguay con inversión de u$s100 M

La desarrolladora Integrated Developments, que encabeza el arquitecto uruguayo Román Viñoly, puso en marcha el primer proyecto residencial multifamiliar de lujo sobre la playa próxima a Montevideo. Se trata de Médano El Pinar, que se presenta como la iniciativa más sustentable de la historia de Uruguay y de toda la región.

El proyecto demanda una inversión de u$s100 millones, que será financiada con aportes propios de la desarrolladora, financiamiento bancario y también ingresos por preventa de unidades. En este último punto, los argentinos hicieron punta en el lote de interesados en los que también destacan chilenos, españoles e ingleses, además de uruguayos.

Román asumió el compromiso de hacer realidad el proyecto que su padre, el reconocido arquitecto Rafael Viñoly, terminó de diseñar dos semanas antes de fallecer, y que dará cierre a su legado arquitectónico en Uruguay.

Legado familiar

“Este proyecto, aparte de ser un negocio, es un legado de mi padre. Y a partir de nuestra experiencia con proyectos anteriores en Estados Unidos y Uruguay, nos planteamos asumir todos los roles. Nos propusimos aplicar la inteligencia de diseño a todos los eslabones de valor en la cadena inmobiliaria, ya que vimos que podíamos tener los mismos recursos que un desarrollador, es decir el acceso al capital, al financiamiento”, explicó Román Viñoly en diálogo con Ámbito.

“Estar a cargo del desarrollo, ser arquitecto, gerenciador de obra , jefe de financiamiento, todo genera un valor intrínseco del proyecto, y te permite también asumir un nivel de agencia sobre cada parte del proyecto, porque demora muchos años y hay que tener una visión clara para encarar ese proceso”, añadió.

Negocios y sustentabilidad

“Vimos que hacía falta un producto de lujo residencial de alta calidad y cierta densidad, con departamentos de lujo. Así nació Médano Pinar. Y encontramos el único terreno en todo el gran Montevideo que tiene acceso directo a la playa. Son 7 hectáreas sobre el mar a 15 minutos de Carrasco. Asumimos un compromiso ambiental y de sustentabilidad que va a exceder por lejos el próximo proyecto que se haga en Uruguay y toda la región. Cuenta con una planta solar en el techo de 5.500 metros cuadrados”, comentó.

Respecto del proceso de preventa, Viñoly dijo que “está muy encaminado. El producto fue muy bien recibido. Hay argentinos, chilenos, españoles, ingleses, entre los interesados. En esta preventa estamos en alrededor de 2.900 dólares el metro cuadrado, según la unidad. El departamento de 1 dormitorio que mira hacia el norte y no a la playa (mira a una laguna de medio km de largo y 70 metros de ancho). Son 20 departamentos chicos que no tienen jardín y cuestan en esta etapa 290.000 dólares la unidad. Luego están los penthouse de 500 metros con vista hacia ambos lados y piscina propia, garaje con tres cocheras, etc, a 3 millones de dólares”.

Construcción no tradicional

Sobre los plazos y el método de edificación, Viñoly explicó: “Si fuera una obra de hormigón tradicional demandaría 3 años. Pero vamos a usar el sistema prefabricado de mass timber. Y si bien el proveedor nos dice que puede estar listo en 24 meses, nosotros creemos que será entre 30 y 36 meses. En la primera mitad de este año arrancamos con las obras”.

“Este tipo de construcción permite ser carbono negativo y no emisor de carbono. Y también permite hacer el diseño a medida, con calidad visual alta. Por ejemplo, dejar en el interior la estructura expuesta como si fuera terminación. Así, se requiere menos mano de obra, es todo más veloz, ya que se abulona como un mecano”.

“El sistema mass timber se usa mucho en Estados Unidos, Canadá y Europa, donde hay torres de hasta 30 pisos. En Uruguay la obra más conocida es el centro de arte de Atchugarry, en Punta del Este”, agregó.

Como síntesis de los objetivos de la desarrolladora con el proyecto Médano El Pinar, Viñoly concluyó: “Apuntamos a gente que aprecia el diseño y la conexión con la naturaleza. Es una idea de departamentos que se sienten como casas, por la privacidad y porque están en un lugar con mucho jardín y vista panorámica”.