“Las manos sucias”, o del traidor y el héroe mutables

“Las manos sucias” está inseparablemente ligada a la filosofía existencialista que profesó su autor, para quien el sujeto está constituido por su conciencia y libertad. En algún momento de la obra, Hugo expresa, casi a la manera hamletiana, que “se es o no se es”: que los muertos, indudablemente, son muertos, pero que los vivos pueden estar representando lo que creen ser; hasta el acto de apretar un gatillo y matar a alguien puede ser pura comedia: “Un asesino nunca es un asesino cabal”, dice Hugo.”Representa. En cambio un muerto es un muerto de verdad. Ser o no ser. No hay nada que pueda ser yo sino un muerto con seis pies de tierra encima. El resto es comedia”.