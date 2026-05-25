Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 25 de mayo

El dólar oficial mayorista superó los $1.400 la semana pasada. En tanto, los ADRs operaron en rojo, al igual que las acciones del S&P Merval, mientras que el riesgo país bajó a 514 puntos básicos. Esta semana, el mercado estará atento a la posibilidad de un acuerdo entre EEUU e Irán, los resultados trimestrales de varias entidades financieras y la licitación del Tesoro del 27 de mayo.
El FMI quiere un tipo de cambio más flexible y otro modelo antiinflacionario
El organismo internacional recomienda no utilizar al dólar como ancla y propone un esquema de metas de inflación (inflation targeting) basada en una tasa de interés de referencia. Sugiere una reforma impositiva ampliando el impuesto a las Ganancias al menos al 20% de los trabajadores.