Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 25 de mayo

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El dólar oficial mayorista superó los $1.400 la semana pasada. En tanto, los ADRs operaron en rojo, al igual que las acciones del S&P Merval, mientras que el riesgo país bajó a 514 puntos básicos. Esta semana, el mercado estará atento a la posibilidad de un acuerdo entre EEUU e Irán, los resultados trimestrales de varias entidades financieras y la licitación del Tesoro del 27 de mayo.