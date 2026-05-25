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25 de mayo 2026 - 14:32

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 25 de mayo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial mayorista superó los $1.400 la semana pasada. En tanto, los ADRs operaron en rojo, al igual que las acciones del S&P Merval, mientras que el riesgo país bajó a 514 puntos básicos. Esta semana, el mercado estará atento a la posibilidad de un acuerdo entre EEUU e Irán, los resultados trimestrales de varias entidades financieras y la licitación del Tesoro del 27 de mayo.

Este lunes es una jornada sin movimientos en el mercado local, debido al feriado del 25 de Mayo. A eso se le suma que tampoco hay operaciones en Wall Street, debido a que coincide con el feriado del Día de los Caídos.

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El organismo internacional recomienda no utilizar al dólar como ancla y propone un esquema de metas de inflación (inflation targeting) basada en una tasa de interés de referencia. Sugiere una reforma impositiva ampliando el impuesto a las Ganancias al menos al 20% de los trabajadores.

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El mercado pone la lupa sobre las señales del FMI, el dólar y el "plan de contingencia": claves económicas de la semana

El nuevo Staff Report del FMI dejó definiciones clave para el mercado de cara al segundo semestre. Junto con el respaldo al programa económico, el organismo advirtió sobre riesgos electorales, posibles presiones sobre el dólar, la necesidad de reforzar reservas y sostener un “plan de contingencia” frente a shocks externos e internos.

Por Giuliana Iglesias

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El Banco Central (BCRA) volvió a cerrar con saldo comprador este viernes 22 de mayo y acumuló adquisiciones por más de u$s900 millones en la semana, en medio de una fuerte liquidación de divisas del agro y de un mercado cambiario con mayor volumen. La autoridad monetaria compró u$s139 millones en la rueda y llevó el saldo semanal a u$s909 millones.

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