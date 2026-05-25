Se emborrachó en una fiesta y olvidó la contraseña de sus criptomonedas: cómo recuperó sus millones 10 años después

El mundo de las criptomonedas les abrió a muchos la posibilidad de ganar millones en muy poco tiempo. Las pequeñas inversiones realizadas en el pasado o el minado de los usuarios más expertos les permitieron a varios hacerse con enormes cantidades de dinero y, para protegerlo, es necesario tener una buena contraseña .

Pero a la hora de elegir la mejor forma de cuidar ese activo digital, no hay que hacer nada parecido a lo que hizo el protagonista de esta historia: tras una noche de alcohol, no tuvo mejor idea que cambiar su clave , que por lógica no pudo recordar al día siguiente por su borrachera. Pese a que no fue fácil, con el tiempo pudo acceder a sus bitcoins gracias a una ayuda inesperada.

Un usuario identificado como Cprkrn contó en X, la red social antes conocida como Twitter, que c ompró 5 bitcoins en 2015, cuando cada unidad rondaba los u$s250. El problema apareció después de una fiesta universitaria, cuando decidió cambiar la contraseña de su billetera y al día siguiente no pudo recordarla.

La nueva clave no era una combinación simple ni una palabra fácil de repetir. Según relató, había usado una frase con mayúsculas, símbolos y referencias personales, por lo que cualquier diferencia mínima alcanzaba para impedir el acceso a los fondos guardados en la billetera.

Durante años intentó recuperar la contraseña por distintas vías. Revisó carpetas antiguas, buscó pistas entre archivos guardados y también probó métodos de fuerza bruta, una técnica que consiste en ensayar muchas combinaciones posibles hasta encontrar la clave correcta.

Mientras tanto, el valor de los 5 bitcoins siguió creciendo. Para 2026, el monto rondaba los u$s400.000, muy lejos de los cerca de u$s1.250 que había pagado al momento de la compra, por lo que cada intento fallido lo dejaba sin posibilidad de mover una suma cada vez más grande.

Criptomonedas Freepik Mientras intentaba recuperar su contraseña, el Bitcoin no paraba de subir su valor. Freepik

Cómo la IA lo ayudó a recuperar su fortuna

La recuperación llegó cuando el trader recurrió a Claude, el modelo de inteligencia artificial de Anthropic. Le pidió que analizara cerca de 1 GB de información guardada desde su etapa universitaria, entre copias de seguridad de iCloud, notas antiguas de Apple, correos electrónicos y archivos de sistema.

Claude no hackeó la billetera ni rompió la seguridad de Bitcoin. La herramienta revisó ese material para ordenar datos dispersos y detectar relaciones entre archivos que el dueño de los fondos ya había buscado por su cuenta sin conseguir el resultado esperado.

En ese análisis apareció un archivo wallet.dat anterior al cambio de contraseña. Ese tipo de archivo puede guardar información vinculada a una billetera de Bitcoin, y en este caso permitió volver sobre una copia previa al bloqueo que había dejado al trader sin acceso.

Luego, la herramienta cruzó ese archivo con una frase mnemotécnica que el trader tenía anotada en una libreta vieja. Esa clase de frase sirve como ayuda para recordar o reconstruir una clave, pero él la había descartado porque pensaba que no correspondía a esa billetera.

Al combinar la pista con el archivo correcto, pudo recuperar el acceso en menos de una hora. Después de eso, volvió a entrar a la billetera y movió las criptomonedas a otra dirección para no dejar los fondos en el mismo lugar.

Tras salvar sus criptomonedas: el homenaje a Claude

Tras recuperar los bitcoins, el trader publicó el caso en X y agradeció a Anthropic por el rol de Claude en el proceso. En el mensaje también mencionó a Dario Amodei, CEO de la empresa, porque el modelo de inteligencia artificial pertenece a la compañía que él dirige.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cprkrn/status/2054586810475364536&partner=&hide_thread=false HOLY FUCKING SHIT OMG CLAUDE JUST CRACKED THIS SHIT, THANK YOU @AnthropicAI THANK YOU @DarioAmodei NAMING MY KID AFTER YOU https://t.co/gObNirRDpS https://t.co/ByTdIM4d20 pic.twitter.com/xB5LUJb6Pe — (@cprkrn) May 13, 2026

El homenaje apareció en la misma publicación. El dueño de los fondos escribió que llamaría “Dario” a su futuro hijo, en referencia al ejecutivo de Anthropic, y acompañó esa frase con el agradecimiento a la herramienta que lo ayudó a recuperar el acceso.