El gobierno de EEUU calificó como intento de asesinato contra Donald Trump el tiroteo cerca de la Casa Blanca

Un documento encuadró el ataque como un posible atentado contra el presidente y lo vinculó con la necesidad de reforzar la seguridad.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó el tiroteo ocurrido el sábado cerca de la Casa Blanca como un intento de asesinato contra Trump.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) calificó este lunes el tiroteo ocurrido el sábado cerca de la Casa Blanca como un intento de asesinato contra el presidente Donald Trump , según surge de un documento oficial citado por medios locales.

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El hecho quedó formalmente encuadrado en un escrito presentado por el DOJ, firmado por el fiscal general adjunto Stanley Woodward, donde se sostiene que el episodio debe ser considerado como un nuevo intento de atentado contra el mandatario.

El momento en que se escucharon los disparos.

El ataque ocurrió cuando un hombre armado abrió fuego en un puesto de control del Servicio Secreto, lo que derivó en una rápida respuesta de los agentes, que terminaron abatiendo al agresor.

En ese contexto, el documento también argumenta que el proyecto para construir un salón de baile en la Casa Blanca podría mejorar las condiciones de seguridad, al evitar el uso de estructuras temporales para eventos masivos.

Durante el episodio, además, un transeúnte resultó herido, lo que reforzó la preocupación por los riesgos en torno al complejo presidencial.

Quién era el atacante y qué antecedentes tenía

El agresor fue identificado como Nasire Best, de 21 años, quien abrió fuego en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington, antes de ser abatido por el Servicio Secreto.

eeuu nasir best Nasire Best fue abatido por el Servicio Secreto tras abrir fuego contra un puesto de control cerca de la Casa Blanca.

Según la reconstrucción, el joven se acercó de forma errática a un control de seguridad en 17th Street NW y efectuó varios disparos con un revólver antes de ser reducido.

Best ya había tenido incidentes previos: en junio de 2025 fue detenido tras bloquear un acceso al complejo y afirmar que era “Dios”, lo que motivó una evaluación psiquiátrica.

En julio del mismo año volvió a ser arrestado al intentar ingresar nuevamente a la Casa Blanca, tras lo cual la Justicia le ordenó mantenerse alejado del lugar.

Además, se detectaron publicaciones en redes sociales donde aseguraba ser “el verdadero Osama bin Laden” y expresaba intenciones de dañar a Trump, según informes de medios estadounidenses.