Diez aplicaciones para sobrevivir al aislamiento

Es la herramienta ideal para estos tiempos de Home Office. Si bien hay muchas de este estilo, Skype se presenta como una aplicación sencilla para el uso diario. A través de esta app se pueden enviar mensajes a celulares de todo el mundo, realizar videoconferencias y llamadas colectivas de hasta 50 personas. Esta modalidad de Skype es gratuita, aunque sin embargo, ofrecen también una para empresas, más conocida como Skype for Business. Si bien, hay que pagar un abono, facilita una serie de tareas para estar comunicado en estos tiempos, dado que se pueden compartir archivos, mantener reuniones online, entre otras.

apps.jpg Una lista de las aplicaciones para mantenerse en forma, meditar, socializar online, jugar, cocinar y por supuesto, trabajar desde casa.

EJERCITARSE

Todos los expertos aseguran que no hay que quedarse quieto en tiempos de aislamiento. Achancharse, jamás. Para eso, la salvación son las aplicaciones orientadas a hacer ejercicio. La oferta se adapta a cada necesidad. Nike Training es una de ellas, con una variedad infinita de ejercicios dependiendo de cuál sea el objetivo. Ofrece audios y videos didácticos con entrenadores. Además, se pueden armar planes personalizados. Entre su oferta, hay ejercicios de fuerza y resistencia, hasta movilidad y yoga. No importa si nunca antes entrenaste, tal vez estar en casa implica el momento de hacerlo.

PARA COMBATIR EL ENCIERRO

No es fácil pasar demasiado tiempo en soledad ni aislado. Frustración, enojo, tristeza, son algunos de los sentimientos que pueden aflorar en estas situaciones. Para eso, te proponemos descargarte Calm, la aplicación de meditación, sueño y bienestar mental. Calm crea un contenido de audio único que fortalece la salud mental y aborda algunos de los mayores desafíos como son el estrés, la ansiedad, el insomnio y la depresión. La característica más popular de esta app es una meditación de 10 minutos llamada “The Daily Calm”, que explora cada día un nuevo tema y un concepto inspirador.

DELIVERY

Aliados si los hay. En tiempos donde las autoridades piden no salir de casa, las aplicaciones de delivery son infaltables. En Argentina hay tres que ya todos conocen; Rappi, Glovo y Uber Eats. Las primeras dos permiten hacer todo tipo de compras. Desde alimentos, hasta farmacias, supermercados, llevar y traer a otras casas. Además, existe la opción de pagar con tarjeta, lo cual en estos momentos donde aconsejan no manejar efectivo, es una gran opción. Atentos por que muchas ofrecen promos y descuentos dependiendo el día. ¡Corran ya a bajarsela!

ENTRETENERSE

Tik Tok si ó si. La aplicación furor, es ideal para divertirse un buen rato. Permite crear, editar y subir videoselfies musicales de 1 minuto, pudiendo aplicarles varios efectos y añadirles un fondo musical. También tiene algunas funciones de inteligencia artificial, e incluye llamativos efectos especiales, filtros, y características de realidad aumentada. Tal como permite Instagram, es posible seguir las cuentas de figuras famosas, lo cual le da un plus interesante. Se trata de una aplicación tan amigable, que no hay, por ahora, lugar para haters. Tik Tok es ideal para pasar el rato, divertirse un largo tiempo y por qué no, crear contenido propio pero de lo más divertido.

LAS FOTOS MÁS LINDAS

Mucho tiempo libre, implica mucho tiempo pasado en redes sociales. Por eso, para subir las fotos más lindas, un buen editor es la respuesta. Existen un montón de aplicaciones que hacen este trabajo. Pixlr es una de ellas. Permite tener un control total de las imágenes para agregar efectos, colores, mejorar la visualización, etc. Cuenta con más de 2 millones de efectos, superposiciones y filtros, además de permitir realizar collages, cambiar el tamaño de las imágenes, etc. A los argentinos, que les gusta registrar todo y compartirlo, Pixrl les puede resultar un gran aliado.

APRENDER

Por qué no todo es juego y risas en esta vida. Los niños están sin clases y si bien en muchas casas ya funcionan las aulas virtuales, es bueno contar con esta aplicación para reforzar la educación. Duolingo, está recomendada para niños de entre 8 y 10 años. Ofrece lecciones cortas de diversos idiomas, como inglés, francés, italiano, alemán, entre otros. Además, se ganan puntos por respuestas correctas, por competir contrarreloj y por subir de nivel, lo cual genera cierta adrenalina en los niños que la utilizan. Es una gran aplicación para mantenerse motivado y no perder el ritmo por falta de clases.

PARA SOCIALIZAR

Hay vida más allá del Whatsapp. Por eso, probar la aplicación Houseparty puede ser una buena idea. Se trata de una red social con video, pero tiene otro detalle. Es plenamente un pasatiempo lúdico. ¿Por qué? Además de estar conectados a través de videollamadas ofrece la opción de jugar, por ejemplo, a las adivinanzas, al famoso Quién es quién o bien invita a una sesión de juegos de asociación de palabras. Hasta el momento, es una de las aplicaciones más descargadas del año, especialmente por los usuarios jóvenes que buscan la manera de pasar el tiempo dentro de casa de la forma más divertida.

LEER

No se puede salir a comprar libros, tampoco ver amigos y familiares que presten alguno. Pero el hábito de la lectura es lo más sano que hay. Entonces, descargarse Kindle es la mejor opción. De esta manera, el celular en un ebook, que te puede acompañar vayas a donde vayas. Existen muchas apps de este estilo. Para descargar títulos, generalmente hay que pagar, pero a la larga resulta más barato que el papel. Leer en el celular a veces resulta engorroso, por lo que si hay computadora o tablet a mano, es ideal.

LLENAR EL FREEZER

Que nadie niegue que no es un buen momento para dejar el freezer repleto. Por más de que la mayoría haga Home office, la cuarentena puede presentarse como una época ideal para comer rico, sano y obviamente dejar el freezer repleto. Por eso, Tastemade es la aplicación ideal. Sabrosas recetas de todo el mundo, se ofrecen en video para que copiarlas resulte sumamente fácil. Es una especie de libro de cocina online, donde se puede optar entre miles de platos. Desde las mejores recetas dulces y saladas hasta bebidas y cócteles después de la cena, solo hace falta animarse a explorar para disfrutar de lo más rico y sano que hay.