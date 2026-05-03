Una vinoteca boutique en Nordelta apuesta por el tapeo español y etiquetas premium + Seguir en









Joaquín Vasco Wine Spot ofrece una vinoteca boutique con etiquetas de alta gama, tapas españolas y tartas de queso de edición limitada en su local Nordelta.

Vinos y tapas con sello español en Nordelta.

En Nordelta, dentro del complejo Chateau Portal, crece una escena gastronómica orientada al vino y la cocina española contemporánea. En este entorno, las propuestas de impronta europea encuentran un espacio donde el tapeo, las copas seleccionadas y los encuentros distendidos marcan el ritmo de una salida pensada para disfrutar sin apuro. Joaquín Vasco Wine Spot se inscribe en esta tendencia con un formato boutique que reúne vinos exclusivos, tapas españolas y tartas de edición limitada en un espacio cuidado y de escala íntima.

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La propuesta gira en torno a una vinoteca especializada en etiquetas de alta gama, con una selección curada de bodegas mendocinas y opciones poco habituales en el mercado. La idea es ofrecer vinos con carácter propio, pensados para maridar cada plato y abrir el juego a nuevas combinaciones, tanto para conocedores como para quienes buscan explorar.

Joaquín Vasco Wine Spot 3 Joaquín Vasco Wine Spot ofrece una vinoteca boutique con etiquetas de alta gama, tapas españolas y tartas de queso de edición limitada en su local Nordelta. El proyecto surge como una expansión del universo de Joaquín Vasco, reconocido por sus tartas de queso de inspiración española. Con esta apertura, suma una nueva dimensión a su marca, incorporando una carta salada y una propuesta de vinos que amplía la experiencia. El espacio, ubicado en Chateau Portal, cuenta con un salón pequeño, dos barras, mesas al aire libre y dos salas privadas en planta alta destinadas a catas, reuniones o encuentros más reservados.

En la cocina, las tapas españolas ocupan un lugar central y se presentan en formato de edición limitada, con una rotación que responde a la disponibilidad de producto. Entre las opciones aparecen aceitunas ibéricas, jamón bellota y ventresca, junto a una selección de quesos como brie o camembert con miel trufada, pensados para acompañar cada copa.

También se suman preparaciones tradicionales como el gazpacho o el pan tomaca, además de alternativas más elaboradas como el tartín de cebolla caramelizada, queso parmesano y champiñones, que aportan variedad dentro de una carta acotada pero bien enfocada. Joaquin Vasco Wine2 El proyecto surge como una expansión del universo de Joaquín Vasco, reconocido por sus tartas de queso de inspiración española. El recorrido continúa con una sección dulce que retoma el sello de la casa, con tartas de edición limitada que varían según la temporada. A esto se agregan postres clásicos como natillas y arroz con leche, que refuerzan la inspiración española del proyecto. En cuanto a las bebidas, el protagonismo lo tiene el vino, con una selección que busca destacar etiquetas singulares y acompañar cada instancia de la comida, desde el tapeo hasta el cierre dulce. Con este proyecto, Joaquín Vasco Wine Spot suma una nueva dirección para quienes buscan una salida centrada en el vino y la cocina española en un entorno cuidado y relajado. Dirección: Chateau Portal, Pasaje del Ciudadano 45, Nordelta.

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